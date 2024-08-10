Таку думку в етері 24 Каналу висловив письменник і публіцист Ростислав Мурзагулов, зазначивши, що Дерипаска дуже обережна й залежна від Путіна людина. Тому, якщо він озвучив заклик закінчувати війну, це, на думку Мурзагулова, свідчить про те, що частина російських еліт вже почала "здавати" очільника Кремля.

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Що очікувати Путіну від російських еліт

Мурзагулов розповів, що нинішня Росія влаштована таким чином, що олігархи, які мають мільярди, є господарями декількох російських міністерств й великих чиновників. Якщо є Дерипаска, то є умовний міністр Іванов чи Петров, який разом з ним володіє певним бізнесом.

Сьогодні нічого не заважає частині еліт зробити щось, аби Путін спіткнувся, впав й розбив собі голову. Можуть бути "здані" маршрути його пересування на рівні підльоту ракети, можуть статися аварії, наприклад, зійде бронепоїзд, який курсує до його резиденції на Валдай. Далі будуть сурові будні, комусь доведеться загинути, комусь сісти у в'язницю, комусь втратити свої посади,

– прогнозує публіцист.

Пропагандисти закликали росіян молитися

Російській пропаганді в перші дні, коли в Курській області відбувалась низка подій, не встигли навіть роздати інструкцію, як висвітлювати цю ситуацію. Всі вони досі розгублені, а такі як Маргаріта Сімоньян, яка раніше закликала бити по центрах прийняття рішень, сьогодні скулить, що треба молитися.

"Воєнкори сварять журналістів "Ізвєстій", що ті все набрехали, бо розповіли, що начебто можна було спокійно ходити по Суджі, але та місцевість вже не була під контролем Росії, відповідно, ввели в оману російських солдатів. Ті прибули туди й отримали найменування "200" і "300". В Росії почалося дуже активне протистояння, а в такому стані путінська Росія довго не зможе існувати, все самостійно розвалиться", – підсумував Мурзагулов.