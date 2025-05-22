"ДРГ" на Брянскую область, изменения возле Великой Новоселки: суточный анализ и обновленные карты ISW

Какие произошли изменения на фронте за сутки 21 мая, анализировал Институт изучения войны. В новом отчете указано меньше продвижений оккупантов, чем в предыдущем.

Известно, что российские оккупанты имели продвижение у Великой Новоселки. Выводы ISW и обновленные карты публикует 24 Канал.

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Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 22 мая

21 мая в Курской области продолжались ограниченные бои с атаками обеих сторон, продвижений не зафиксировано. О наземной активности в Белгородской области информация не поступала.

области продолжались ограниченные бои с атаками обеих сторон, продвижений не зафиксировано. О наземной активности в области информация не поступала. 21 мая российские источники заявили, что украинская диверсионно-разведывательная группа ( ДРГ ) вошла в Брянскую область, причем аж за более чем 70 километров от границы. Речь идет о поселениях Субботово и Мякишево к юго-западу от Брянска и о Суземском (к югу от Брянска) и Трубчевском (к юго-западу от города) районах. ISW не обнаружил доказательств этих утверждений.

) вошла в область, причем аж за более чем 70 километров от границы. Речь идет о поселениях Субботово и Мякишево к юго-западу от Брянска и о Суземском (к югу от Брянска) и Трубчевском (к юго-западу от города) районах. ISW не обнаружил доказательств этих утверждений. На севере Сумской области были бои, и без продвижений. Наступательные операции россиян на Харьковском направлении продолжались, успеха не было.

области были бои, и без продвижений. Наступательные операции россиян на направлении продолжались, успеха не было. На Купянском направлении, к Боровой и Лиману россияне не продвинулись. Атаковали они и на Северском направлении, но не достигли никаких подтвержденных успехов.

Как изменилась линия фронта за 21 мая / Карты ISW

Ситуация вокруг городов Торецк, Часов Яр, Курахово и Покровск за минувшие сутки не претерпела изменений. Россияне атаковали там без успехов.

за минувшие сутки не претерпела изменений. Россияне атаковали там без успехов. Российские войска продвинулись в направлении Великой Новоселки . Геолокационные видеозаписи еще от 20 мая свидетельствуют, что они прошли к востоку от Федоровки, что к северо-западу от города.

. Геолокационные видеозаписи еще от 20 мая свидетельствуют, что они прошли к востоку от Федоровки, что к северо-западу от города. 21 мая российские войска провели наступательные операции к востоку от Гуляйполя вблизи Высокого, но не продвинулись вперед.

вблизи Высокого, но не продвинулись вперед. Наступательные операции на Запорожском направлении и на Херсонской области также были тщетными.

Подытоживая, ISW отметил, что российские войска продвинулись только в районе Великой Новоселки.

Заметим, что в предыдущем отчете Институт фиксировал продвижение россиян аж на 5 направлениях – в Сумской и Харьковской областях, вблизи городов Часов Яр и Торецк, и на Запорожском направлении.