Новый пакет помощи Украине должны согласовать в конце июня, – Столтенберг

Наши невероятные герои ВСУ очень надеются на военную помощь партнеров. Они сдерживают врага, несмотря на его численное и огневое преимущество, но за это приходится платить очень высокую цену.

В Брюсселе проходит встреча партнеров Украины "Рамштайн-3". На нем представители министерства обороны десятков стран обсуждают поддержку Украины для победы ВСУ над российскими оккупантами.

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Новую помощь согласуют в конце июня

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, западные партнеры продолжат всячески поддерживать Украину и делать все для того, чтобы наше государство вернуло себе территориальную целостность и суверенитет. В частности, речь идет и о тяжелом оружии большой дальности и реактивных системах залпового огня.

Договоренность о новом пакете помощи Украине будет согласована на саммите в Мадриде, решение мы примем до конца этого месяца,

– пообещал Столтенберг.

Он добавил, что НАТО не просто будет предоставлять Украине современное высокоточное оружие, но и будет помогать перейти на высокие стандарты во всех военных направлениях.

"Украинцам предстоит перейти от старого советского оборудования и оружия на современное вооружение и технологии, и мы им в этом поможем", - заверил генеральный секретарь НАТО.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Нашим героическим защитникам и защитницам удалось отразить очередной штурм российских кафиров на Северодонецком направлении. Также известно, что врагу пришлось отойти и на Бахмутском направлении.

Российские кафиры решили бросить в бой против Украины новые силы. Стало известно, что они привлекли к боевым действиям еще одну батальонную тактическую группу.

Штурмовые действия россиян в направлении Довгенько – Краснополье также провалились. ВСУ нанесли оккупантам новые потери, те были вынуждены отойти .

В разрушенном оккупантами Мариуполь враг продолжает разгребать завалы уничтоженных с ним домов и построек. Из-под руин они достают тела тысяч убитых мирными украинцами. Они хоронят их в братских могилах, сбрасывают на свалки и даже раскладывают на дороге .

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