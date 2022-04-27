Новый пакет санкций существенно ударит по Кремлю, – депутат Европарламента

Шестой пакет санкций против России активно готовится и обсуждается. Некоторые государства, в частности Германия, не с большим энтузиазмом поддерживают ограничения.

Однако соответствующий процесс все-таки происходит. Об этом в эфире 24 канала сказал депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс.

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"Шестой пакет увидит дневной свет"

По его словам, иногда бюрократический процесс занимает в Брюсселе некоторое время. Однако он уверен, что этот пакет увидит дневной свет. Скорее всего, это будет следующая неделя.

Я думаю, лучше один день опоздать, но сделать нормальный пакет, которым можно ударить не только по мухе, но и по Кремлю.

– подчеркнул Ауштрявичюс.

Напомним, что Европейский Союз работает над шестым пакетом санкций против государства-агрессора. Ограничения, вероятнее всего, будут содержать определенный запрет на импорт российской нефти и отключение ряда российских банков от SWIFT.

Ауштрявичюс рассказал о новом пакете санкций против России: смотрите видео