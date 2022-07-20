М113 и М577 для ВСУ: Литва объявила о новом пакете военной помощи Украине

20 июля 2022 , 19:48
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Источник:

твиттер Арвидаса Анушаускаса

Весь цивилизованный мир поддерживает Украину. Разные страны оказывают нашему государству финансовую или военную помощь.

Новый пакет военной помощи Украине от Литвы

Литва с начала полномасштабного вторжения России в Украину выражает поддержку – передает оружие. Министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что его страна подготовила новый пакет военной помощи для Украины.

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Литва передаст Украине дополнительные бронетранспортеры M113 и M577, а также боеприпасы.

В ближайшее время Литва предоставит Украине дополнительную военную помощь: М113, М577, боеприпасы для подготовки резерва и другую необходимую поддержку,
– написал он.

Глава Минобороны Литвы добавил, что его страна предлагает организовать широкомасштабную военную подготовку для ВСУ. Литва готова обучать военных полицейских и специалистов по разминированию.

Какую военную помощь Литва уже предоставила

Министр напомнил, что Литва уже предоставила Украине:

  • партию M113;
  • переносные противовоздушные системы Stinger;
  • противотанковые средства;
  • бронежилеты и каски;
  • 120-мм минометы;
  • стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроны, радары наблюдения, грузовики, внедорожники;
  • ударный беспилотник Bayraktar TB2 с боеприпасами, купленный на деньги, собранные литовцами.

В общей сложности военная помощь Литвы уже составляет 123 миллиона долларов.

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Автор: Марта Касіянчук