"Совершаются преступления против человечности": что новый Папа Римский говорил о войне в Украине

Роберт Франсис Прево стал новым Папой Римским и принял имя Лев XIV. Что новый понтифик говорил о войне в Украине.

Весной 2023 года в одном из своих интервью Лев XIV призвал к миру в Украине и осуждал российское вторжение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Смотрите также "Будет решать вопросы социальной несправедливости": кто такой новый Папа Лев ХIV

Что говорил новый Папа Римский об Украине

Это настоящее вторжение, империалистическое по своей природе, где Россия хочет завоевать территорию из соображений власти. Доказано, что в Украине совершаются преступления против человечности,

– подчеркивал Прево.

В издании предположили, что избрание Роберта Фрэнсиса Прево может быть в частности обусловлено его смешанным происхождением. Он является Папой как Америки, так и мира.

"Его центр притяжения все больше распространяется на дальнюю периферию, включая Латинскую Америку, где Прево имеет популярность и прочные связи. Однако его американская паства остается очень влиятельной и состоятельной, даже если ее членов раздирают те же разногласия – по иммиграции, культурных вопросов и идентичности, – которые разжигают политику на большей части Запада", – отметили в WSJ.

В издании также отметили, что новому Папе придется реагировать и на войну в секторе Газа и на президента США Трампа. Обе темы являются дискуссионными в нынешнем западном мире.

Прево редко публично высказывался, особенно относительно спорных вопросов в Церкви, в частности роли женщин. То, о чем он говорил, свидетельствует о том, что новый Папа будет продолжать акцент своего либерального предшественника Франциска на работе с бедными и заботе об окружающей среде.

Быть епископом – это не значит жить во дворце, а ходить с людьми,

– заметил он в интервью для Vatican News, повторяя общее мнение Франциска.

Кроме того, в феврале Прево раскритиковал вице-президента США Джей Ди Вэнса за попытку сослаться на древнее церковное учение об иерархии любви, чтобы защитить иммиграционные меры администрации Трампа.

"Джей Ди Вэнс ошибается. Иисус не просит нас ранжировать нашу любовь к другим", – написал он в соцсети X.