Кардиналы выбирают нового Папу Римского: как проходит конклав и что происходит в Ватикане
В Ватикане 7 мая на конклаве собрались все 133 кардинала Римско-католической церкви. Именно они должны избрать нового Папу Римского.
Удалось ли избрать нового понтифика, как длился конклав и что происходило в самом Ватикане – читайте в хронологии 24 Канала.
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Что сейчас происходит в Ватикане с конклавом
Утром 7 мая кардиналы посетили последнюю мессу в Ватикане перед конклавом по избранию нового Папы Римского. Так, 133 кардинала из 70 стран мира вошли в базилику Святого Петра в Ватикане, чтобы отслужить последнюю мессу. Как сообщили в СМИ, декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре проводит мессу, чтобы помолиться за то, чтобы 133 кардинала "нашли мудрость, добрый совет и понимание, прежде чем войти в Сикстинскую капеллу и начать голосование". Известно, что во время конклава кардиналы будут изолированы от внешнего мира: их мобильные телефоны заберут, а сотовая связь в Ватикане будет заблокирована.
Кардиналы посетили последнюю мессу в Ватикане перед конклавом
Утром 7 мая кардиналы посетили последнюю мессу в Ватикане перед конклавом по избранию нового Папы Римского. Так, 133 кардинала из 70 стран мира вошли в базилику Святого Петра в Ватикане, чтобы отслужить последнюю мессу.
Как сообщили в СМИ, декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре проводит мессу, чтобы помолиться за то, чтобы 133 кардинала "нашли мудрость, добрый совет и понимание, прежде чем войти в Сикстинскую капеллу и начать голосование".
Известно, что во время конклава кардиналы будут изолированы от внешнего мира: их мобильные телефоны заберут, а сотовая связь в Ватикане будет заблокирована.