Кардиналы выбирают нового Папу Римского: как проходит конклав и что происходит в Ватикане

В Ватикане 7 мая на конклаве собрались все 133 кардинала Римско-католической церкви. Именно они должны избрать нового Папу Римского.

Удалось ли избрать нового понтифика, как длился конклав и что происходило в самом Ватикане – читайте в хронологии 24 Канала.

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