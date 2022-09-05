Украинцам готовят пенсионные нововведения с января: что предлагают

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о добровольной накопительной системе. Этот казначейский пенсионный план позволит гражданам через государство откладывать больше на старость.

Если закон примут, граждане Украины, которым еще нет 65 лет, уже с 1 января 2023 смогут заключить договор и открыть индивидуальный казначейский пенсионный счет.

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Детали законопроекта

Согласно законопроекту учет участников этого пенсионного плана будет осуществлять Минцифры, а управлять активами будет Казначейство. При этом принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из бюджета Украины.

Кроме того, размер накопительного взноса плательщик может определить сам, государство не будет ограничивать его определенными суммами.

Следовательно, украинцы смогут формировать добровольные личные пенсионные накопления, благодаря которым они в будущем получат дополнительный к их пенсиям источник выплат, что улучшит их обеспечение в старости.

Введение казначейского пенсионного плана будет постепенно приводить к повышению уровня социальной защиты людей пенсионного возраста, привлечению мощного внутреннего долгосрочного инвестиционного ресурса, что будет способствовать увеличению инвестиций в национальную экономику,

– указывается в пояснительной записке к проекту.

Почему законопроект подали

Как отмечается в пояснительной записке, одной из причин введения казначейского пенсионного плана есть демографические прогнозы. Согласно им, в ближайшие десятилетия будет сокращение населения почти исключительно за счет населения трудоспособного возраста. В частности, ООН прогнозирует:

уменьшение численности населения Украины к 2050 году на 28%;

рост к 2050 году доли лиц в возрасте 60 лет и старше до 32%;

рост ожидаемой продолжительности жизни в среднем на 5 лет

При таких условиях население сократится на 18%, а уровень старения возрастет до 34%, а значит, соотношение между численностью населения пенсионного и трудоспособного возраста возрастет почти вдвое.

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Законодатели считают, что демографические изменения в Украине в целом соответствуют глобальным тенденциям, но будут происходить более быстрыми темпами по сравнению с остальными странами мира. Следовательно:

сокращение численности населения трудоспособного возраста уменьшит количество плательщиков ЕСВ;

расходы на социальную защиту пожилых людей, в частности пенсионные расходы, будут расти вместе с увеличением доли пожилых людей.