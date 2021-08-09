Новый посол Израиля в Украине прибыл в Киев: что о нем известно

Новым послом Израиля в Украине стал Михаэль Бродский. Ранее он занимал посольскую должность такого же уровня в Казахстане.

Посольство Израиля в Украине в соцсетях сообщило, что Бродский уже прибыл в Киев. О его назначении в Украину стало известно в конце июня 2021 года.

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Михаэль Бродский – новый посол Израиля в Украине

Дипломаты посольства Израиля в Украине 8 августа приветствовали прибытие в Киев нового посла – Михаэля Бродского.

Дипломаты поделились настоящими украинскими традициями и выразили надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество!

– говорится в сообщении посольства.



Торжественная встреча нового посла Израиля в Украине / Фото с фейсбук-страницы "Израиль в Украине"

Михаэль Бродский, о чем стало известно в июне 2021, сменил на этом посту Джоэля Леона, который занимал его три предыдущих года.

Коротко о Михаэле Бродском (по данным Linkedin):

Бродскому 49 лет, а родился он в Санкт-Петербурге (тогда – Ленинград).

Три десятилетия назад, когда СССР развалился, его семья эмигрировала в Израиль.

На протяжении дипломатической карьеры работал 5 лет пресс-атташе посольства Израиля в Москве.

Затем директором по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне.

Последнее место службы – посольство Израиля в Казахстане (и Кыргызстане – дистанционно).

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