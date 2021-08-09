Посольство Ізраїлю в Україні у соцмережах повідомило, що Бродський вже прибув до Києва. Про його призначення до України стало відомо наприкінці червня 2021 року.
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Міхаель Бродський – новий посол Ізраїлю в Україні
Дипломати посольства Ізраїлю в Україні 8 серпня вітали прибуття до Києва нового посла – Міхаеля Бродського.
Дипломати поділилися справжніми українськими традиціями та висловили сподівання на подальшу ефективну співпрацю!
– мовиться у повідомленні посольства.
Урочиста зустріч нового посла Ізраїлю в Україні / Фото з фейсбук-сторінки "Ізраїль в Україні"
Міхаель Бродський, про що стало відомо у червні 2021, замінив на цій посаді Джоеля Леона, який обіймав її три попередні роки.
Коротко про Міхаеля Бродського (за даними Linkedin):
- Бродському 49 років, а народився він у Санкт-Петербурзі (тоді – Ленінград).
- Три десятиліття тому, коли СРСР розвалився, його родина емігрувала до Ізраїлю.
- Упродовж дипломатичної кар'єри працював 5 років пресаташе посольства Ізраїлю в Москві.
- Потім директором зі зв'язків з громадськістю посольства Ізраїлю в Лондоні.
- Останнє місце служби – посольство Ізраїлю в Казахстані (і Киргизстані – дистанційно).
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