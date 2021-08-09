Посольство Ізраїлю в Україні у соцмережах повідомило, що Бродський вже прибув до Києва. Про його призначення до України стало відомо наприкінці червня 2021 року.

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Міхаель Бродський – новий посол Ізраїлю в Україні

Дипломати посольства Ізраїлю в Україні 8 серпня вітали прибуття до Києва нового посла – Міхаеля Бродського.

Дипломати поділилися справжніми українськими традиціями та висловили сподівання на подальшу ефективну співпрацю!

– мовиться у повідомленні посольства.



Урочиста зустріч нового посла Ізраїлю в Україні / Фото з фейсбук-сторінки "Ізраїль в Україні"

Міхаель Бродський, про що стало відомо у червні 2021, замінив на цій посаді Джоеля Леона, який обіймав її три попередні роки.

Коротко про Міхаеля Бродського (за даними Linkedin):

Бродському 49 років, а народився він у Санкт-Петербурзі (тоді – Ленінград).

Три десятиліття тому, коли СРСР розвалився, його родина емігрувала до Ізраїлю.

Упродовж дипломатичної кар'єри працював 5 років пресаташе посольства Ізраїлю в Москві.

Потім директором зі зв'язків з громадськістю посольства Ізраїлю в Лондоні.

Останнє місце служби – посольство Ізраїлю в Казахстані (і Киргизстані – дистанційно).

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