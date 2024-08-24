В Польше полковника запаса назначили новым послом в Украине

В Польше произошли кадровые изменения. Там приняли решение о смене посла в Украине.

В Польше решили отправить в Украину нового посла – Петра Лукашевича. Он начнет исполнять обязанности с 1 сентября.

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Он был военным

По словам представителя МИД, 1 сентября Лукашевич начнет работать послом Польши в Украине.

Кроме этого, последние дни несколько новых польских послов начали работу в других странах. В частности, посол ЕС в Украине в 2012-2016 годах Ян Томбинский стал послом Польши в Германии.

Кто такой Петр Лукашевич Политолог, дипломат, полковник запаса вооруженных сил Польши. В 2012-2014 годах он работал в должности посла Польши в Афганистане, а в 1995-2006 годах занимался вопросами государственной безопасности и борьбы с терроризмом.

Кроме этого, он также участвовал в стабилизационных миссиях в Ираке.

На этой должности ранее находился Ярослав Гузы.