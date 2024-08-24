У Польщі вирішили відправити в Україну нового посла – Пьотра Лукашевича. Він почне виконувати обов'язки з 1 вересня.

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Він був військовим

За словами речника МЗС, 1 вересня Лукашевич розпочне працювати послом Польщі в Україні.

Крім цього, останніми днями декілька нових польських послів розпочали роботу в інших країнах. Зокрема, посол ЄС в Україні у 2012-2016 роках Ян Томбінський став послом Польщі у Німеччині.

Хто такий Пьотр Лукашевич Політолог, дипломат, полковник запасу збройних сил Польщі. У 2012-2014 роках він працював на посаді посла Польщі в Афганістані, а у 1995-2006 роках займався питаннями державної безпеки та боротьби з тероризмом.

Крім цього, він також брав участь у стабілізаційних місіях в Іраку.

На цій посаді раніше перебував Ярослав Гузи.