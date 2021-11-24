Новый премьер Швеции ушел в отставку через несколько часов после назначения
Источник:Expressen
Швеция получила 24 ноября нового премьер-министра – ним стала Магдалена Андерссон. Впрочем, уже через несколько часов после назначения она объявила об отставке.
На такой шаг она пошла из-за того, что Партия зеленых отказалась входить в состав нового правительства. Андерссон объяснила, что в таком случае будут существовать сомнения в его легитимности.
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Андерссон является лидером шведских социал-демократов, вместе с Партией зеленых они входили в правящую коалицию. Впрочем, 24 ноября "зеленые" объявили, что покидают ее. Этому предшествовала резкая критика парламента из-за поддержки проекта госбюджета правой оппозиции.
Министр объяснила свою позицию
Объявив о своей отставке, политик объяснила свое решение в фейсбуке. Она подчеркнула, что была избрана премьер-министром с намерением сформировать коалиционное правительство, в которое будут входить представители социал-демократов и "зеленых".
Партия зеленых объявила, что больше не желает входить в состав правительства. Каждой стороне должно быть позволено сделать свой собственный выбор,
– написала Андерссон в фейсбуке.
Она отметила, что возглавлять правительство в случае, если есть сомнения в его легитимности, будет неправильным. По ее мнению, коалиционное правительство должно уйти в отставку, если партия покидает правительство. Теперь депутаты должны голосовать за премьер-министра снова.Обратите внимание! 54-летняя Андерссон стала первой женщиной-премьером в истории Швеции. Официально она должна была занять должность 26 ноября после встречи с королем Карлом XVI Густавом.
Что следует знать о Магдалене Андерссон
Источник: "Википедия"
- Шведский экономист и политический деятель. С 2014 года занимает должность министра финансов Швеции, а с 4 ноября 2021 года возглавляет Социал-демократическую партию.
- Училась в Школе экономики в Стокгольме, после выпуска осталась там работать. Кроме того, в 1990-х прошла курс в Гарвардском университете.
- Политическая карьера Андерссон началась в 1996 году, тогда она стала советником в офисе премьер-министра Йорана Перссона, а затем – директором по планированию.
- Позже политика назначили на должность государственного секретаря в Министерстве финансов. Также она работала директором Шведского налогового агентства.