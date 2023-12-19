Новый президент Аргентины разворачивает политическое направление Латинской Америки: Зеленский объяснил

Владимир зеленский на пресс-конференции рассказал, как новый президент Аргентины Хавьер Милей может развернуть политическое направление Латинской Америки. Он подчеркнул, что сейчас Украина работает над тем, чтобы выстроить тесные отношения с этими странами.

Об этом Зеленский заявил на итоговой пресс-конференции. Он также подчеркнул, что его визит в Аргентину был очень важен для Украины.

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Зеленский отметил, что в современной истории Украины очень мало страниц, связанных с Латинской Америкой. Именно поэтому недавний визит в Аргентину имел целью выстроить новую веху в отношениях между странами.

Президент Украины добавил, что Латинская Америка, Аргентина, в том числе, была ближе к наследию Советского Союза, а значит – к России. Поэтому это влияло на Формулу мира, экономические отношения, а также на неподдержку различных пакетов финансовой и военной помощи. Приход к власти Милея в Аргентине разворачивает политическое направление Латинской Америки.

Приход такой неординарной личности, как Милей, к власти в Аргентине, разворачивает политическое направление Латинской Америки. Он на нашей стороне, официально поддерживает Украину. Как мне известно, в парламенте он заявлял о тотальной поддержке Украины и выступал против политики Путина,

– подчеркнул Зеленский.

Президент также добавил, что его знакомство с Милеем в Аргентине было очень мощным, ведь Украине это будет интересно с экономической стороны. Зеленский объяснил, что наша страна получила поддержку не только Аргентины, но и Эквадора, Уругвая и Парагвая. Зеленский добавил, что команды Украины и Аргентины будут работать, а в будущем проведут встречу для улучшения политических отношений.