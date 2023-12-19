Про це Зеленський заявив на підсумковій пресконференції. Він також наголосив, що його візит до Аргентини був дуже важливим для України.

До теми Зеленський поїхав з Аргентини не з порожніми руками: що йому подарував Мілей під час інавгурації

Зеленський наголосив, що в сучасній історії України дуже мало сторінок, пов'язаних з Латинською Америкою. Саме тому нещодавній візит до Аргентини мав на меті вибудувати нову віху у відносинах між країнами.

Президент України додав, що Латинська Америка, Аргентина у тому числі, була ближче до спадщини Радянського Союзу, а отже – до Росії. Тому це впливало на Формулу миру, на економічні стосунки, а також на непідтримку різних пакетів фінансової та військової допомоги. Прихід до влади Мілея в Аргентині розвертає політичний напрямок Латинської Америки.

Прихід такої неординарної особистості, як Мілей, до влади в Аргентині розвертає політичний напрямок Латинської Америки. Він на нашому боці, він офіційно підтримує Україну. Як мені відомо, у парламенті він заявляв про тотальну підтримку України й виступав проти політики Путіна,

– наголосив Зеленський.

Президент також додав, що його знайомство з Мілеєм в Аргентині було дуже потужним, адже Україні буде це цікаво з економічного боку. Зеленський пояснив, що наша країна отримала підтримку не лише Аргентини, а й Еквадору, Уругваю та Парагваю. Зеленський додав, що команди України та Аргентини будуть працювати, а у майбутньому – проведуть зустріч для покращення політичних відносин.