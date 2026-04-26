Украина откроет новый пункт пропуска: где именно и что это изменит
- Украина и Молдова планируют открыть новый пункт пропуска и построить мост через Днестр между Ямполем и Косеуцем.
- Проект предусматривает совместный контроль на границе, что должно сократить время процедур и уменьшить нагрузку на другие пункты пропуска.
Украина и Молдова готовятся к реализации масштабного инфраструктурного проекта. В частности, планируется строительство моста через Днестр между Ямполем и Косеуць и открытие нового пункта пропуска.
На развитие альтернативных маршрутов правительство уже выделило более 700 миллионов гривен. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Что известно об открытии нового пункта пропуска?
Украина совместно с Молдовой работает над созданием нового автомобильного пункта пропуска и строительством моста через Днестр. Речь идет о сообщении между городом Ямполь в Винницкой области и селом Косеуц на территории Молдовы.
Проект предусматривает не только новый инфраструктурный объект, но и изменение подхода к пересечению границы – планируется внедрение совместного контроля на украинской стороне. Это должно значительно сократить время прохождения процедур и уменьшить нагрузку на другие пункты пропуска.
Постоянные удары по транспортной инфраструктуре Одесской области требуют создания надежного альтернативного маршрута через Молдову. Именно поэтому мы работаем над синхронизацией с молдавской стороной, в частности по строительству подъездной дороги к мосту и технического обеспечения пункта пропуска. Правительство Украины уже выделило более 700 миллионов гривен для развития этого направления,
– говорит Кулеба.
Что изменится?
Новый пункт пропуска позволит:
- уменьшить очереди на действующих границах;
- ускорить перевозку товаров и пассажиров;
- создать альтернативный маршрут, особенно важный для Одесской области;
- повысить эффективность таможенного контроля.
Формат совместного контроля уже показал эффективность на других участках границы, поэтому его внедрение здесь может существенно оптимизировать движение.
"Украина заинтересована в скорейшем продолжении реализации этого проекта, поскольку он имеет стратегическое значение не только для двусторонней торговли, но и для общей безопасности логистических маршрутов. Новый мост позволит значительно сократить время перевозок, разгрузить другие пограничные переходы и создать стабильный маршрут для международного грузового и пассажирского транспорта", – отмечает Кулеба.
Кроме автомобильного направления, Украина и Молдова развивают и железнодорожное сообщение. В частности, продолжается работа над продолжением маршрута поезда Киев – Кишинев до станции Реваки с последующим трансфером в аэропорт.
Также стороны сотрудничают в сфере морского и внутреннего водного транспорта, что должно усилить региональную логистику.
Что еще известно об обновлении пунктов пропуска?
Минразвития Украины планирует запустить электронную очередь для легковых авто через Дію, сайт и мобильное приложение "єЧерги". Также предусмотрено внедрение автоматической проверки "Зеленой карты" и совершенствование приоритетного проезда для грузовиков с интеграцией таможенных документов.
Пограничники запретили въезд в пределах нескольких общин, в частности, с целью туризма, отдыха и рыболовства. В пределах Ярышевской, Могилев-Подольской, Ямпольской, Студенянской территориальных общин Могилев-Подольского и Тульчинского районов Винницкой области запрещен въезд лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет
Нардеп Руслан Горбенко заявил, что на пунктах пропуска депортированных мужчин могут "встречать" ТЦК. В ГПСУ прокомментировали это.