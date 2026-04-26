Украина откроет новый пункт пропуска: где именно и что это изменит

Украина и Молдова готовятся к реализации масштабного инфраструктурного проекта. В частности, планируется строительство моста через Днестр между Ямполем и Косеуць и открытие нового пункта пропуска.

На развитие альтернативных маршрутов правительство уже выделило более 700 миллионов гривен. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Что известно об открытии нового пункта пропуска?

Украина совместно с Молдовой работает над созданием нового автомобильного пункта пропуска и строительством моста через Днестр. Речь идет о сообщении между городом Ямполь в Винницкой области и селом Косеуц на территории Молдовы.

Проект предусматривает не только новый инфраструктурный объект, но и изменение подхода к пересечению границы – планируется внедрение совместного контроля на украинской стороне. Это должно значительно сократить время прохождения процедур и уменьшить нагрузку на другие пункты пропуска.

Постоянные удары по транспортной инфраструктуре Одесской области требуют создания надежного альтернативного маршрута через Молдову. Именно поэтому мы работаем над синхронизацией с молдавской стороной, в частности по строительству подъездной дороги к мосту и технического обеспечения пункта пропуска. Правительство Украины уже выделило более 700 миллионов гривен для развития этого направления,

– говорит Кулеба.

Что изменится?

Новый пункт пропуска позволит:

уменьшить очереди на действующих границах;

ускорить перевозку товаров и пассажиров;

создать альтернативный маршрут, особенно важный для Одесской области;

повысить эффективность таможенного контроля.

Формат совместного контроля уже показал эффективность на других участках границы, поэтому его внедрение здесь может существенно оптимизировать движение.

"Украина заинтересована в скорейшем продолжении реализации этого проекта, поскольку он имеет стратегическое значение не только для двусторонней торговли, но и для общей безопасности логистических маршрутов. Новый мост позволит значительно сократить время перевозок, разгрузить другие пограничные переходы и создать стабильный маршрут для международного грузового и пассажирского транспорта", – отмечает Кулеба.

Кроме автомобильного направления, Украина и Молдова развивают и железнодорожное сообщение. В частности, продолжается работа над продолжением маршрута поезда Киев – Кишинев до станции Реваки с последующим трансфером в аэропорт.

Также стороны сотрудничают в сфере морского и внутреннего водного транспорта, что должно усилить региональную логистику.

