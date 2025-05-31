В Одесской области уничтожили новейший реактивный дрон россиян: в чем его особенность

Россияне запускают по Одесской области экспериментальные реактивные дроны. ГУР удалось найти противодействие.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что ГУР в Одесской области фактически успешно применило новую систему ПВО.

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Новый реактивный дрон россиян

Братчук отметил, что этим средством ПВО удалось уничтожить новейший реактивный снаряд-дрон россиян, который, вероятно называется "Дань-М". ГУРовцы используют те же ракеты-противодействия Р-73, которые есть на наших морских дронах, которые себя хорошо зарекомендовали.

Враг именно по Одесской области пытается такие экспериментальные дроны запускать. Их было уже несколько в течение этой весны. Одесская область в этом смысле экспериментальная для россиян. Именно здесь они пытаются испытывать свое новое оружие,

– отметил представитель добровольческой армии.

Он добавил, что такие дроны россияне применяют с апреля. Было 7 таких экспериментальных полетов. Впрочем самое дальнее – это был Вознесенск Николаевской области. Туда летели дроны "Бандероли", которые летят по прямой. О ней известно чуть больше, чем о "Дань-М".

Характеристики дронов

По словам представителя добровольческой армии, характеристики этих дронов примерно одинаковы. Высота полета – примерно 300 – 500 метров, что затрудняет работу средств ПВО и мобильных огневых групп. На этой модели также делается упор на скорость.

"Относительно "Дани-М" – это мишень для тренировок систем ПВО. Россияне модернизировали эту боевую единицу. Они добавили туда боевую часть, и, конечно, из-за этого скорость упала, потому что больше нагрузка и меньше расстояние. Россиян волнует расстояние, потому что прежде всего они хотят их использовать для ударов по нашему тылу", – отметил Братчук.

Он продолжил, что россияне будут чаще запускать такие дроны, чтобы тренироваться. Впрочем у Украины есть противодействие. В частности, ГУР "Дань-М" сбило.