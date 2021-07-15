Новый рекорд в Киеве: ночь на 15 июля была самой теплой за 140 лет

В Киеве ночь на 15 июля оказалась самой теплой за последние 140 лет. Последний рекорд был зафиксирован в 1881 году.

По данным наблюдений, температура под утро держалась на отметке +22,8 градуса, превысив предыдущий максимум для этой ночи, зафиксированный в 2010 году, на 1,4 градуса. С начала календарного лета в Киеве зафиксировали уже 12 температурных рекордов.

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Рекорды

Всего в 2021 году их было уже 22.

Стоит отметить, что последний рекорд был зафиксирован в ночь на 12 июля – температура в столице не опускалась ниже 22 градусов.

А как в других странах

В последние несколько недель почти во всей Европе установилась жаркая погода. В разных частях Северного полушария из-за этого происходят сильные пожары.

Когда будет прохладнее

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что жара в Украине начнет постепенно ослабевать с 20 июля.