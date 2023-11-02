Речь идет о потере не менее 4 пусковых установок ЗРК большой дальности. В разведке отметили, что говорится о потерях россиян в результате ударов Украины в течение последней недели.
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Как Россия ослабит свою ПВО
Британские аналитики рассказали, что:
- 26 октября 2023 года российские СМИ сообщили о трех уничтоженных российских пусковых установках SA-21 (С-400) в Луганской области;
- украинские источники заявили о дополнительных потерях российской противовоздушной обороны в Крыму.
Разведка Великобритании отметила, что Кремль предпочитает достаточные, высокотехнологичные системы ЗРК большой дальности как ключевой компонент своей военной стратегии.
Недавние потери подчеркивают, что российская интегрированная система противовоздушной обороны продолжает бороться с современным высокоточным ударным оружием и, скорее всего, усугубит и без того значительную нагрузку на другие системы и операторов,
– заявили разведчики.
Они добавили, что существует реалистичная вероятность того, что заменяя уничтоженные системы в Украине, Россия ослабит свою противовоздушную оборону в других операционных зонах.
Какие действия ВСУ привели к ослаблению ПВО врага
- 25 октября Вооруженные Силы Украины уничтожили зенитную ракетную систему С-400 возле временно оккупированного Луганска.
- Уже 30 октября стало известно, что накануне ночью украинские военные атаковали объект системы ПВО на западном побережье Крыма.
- Стоит добавить, что украинские военные впервые ударили ракетами ATACMS 17 октября. Тогда ВСУ поразили аэродромы Бердянска и Луганска и сообщили об успешной спецоперации DRAGONFLY, в ходе которой уничтожили 9 вражеских вертолетов, установку ПВО и склад боеприпасов.