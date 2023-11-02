Мовиться про втрату щонайменше 4 пускових установок ЗРК великої дальності. У розвідці зазначили, що мовиться про втрати росіян внаслідок ударів України протягом останнього тижня.

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Як Росія послабить свою ППО

Британські аналітики розповіли, що:

26 жовтня 2023 року російські ЗМІ повідомили про три знищені російські пускові установки SA-21 (С-400) в Луганській області;

українські джерела заявили про додаткові втрати російської протиповітряної оборони в Криму.

Розвідка Великої Британії зауважила, що Кремль надає перевагу достатнім, високотехнологічним системам ЗРК великої дальності як ключовому компоненту своєї військової стратегії.

Недавні втрати підкреслюють, що російська інтегрована система протиповітряної оборони продовжує боротися з сучасною високоточною ударною зброєю і, швидше за все, посилить і без того значне навантаження на інші системи та операторів,

– заявили розвідники.

Вони додали, що існує реалістична ймовірність того, що замінюючи знищені системи в Україні, Росія послабить свою протиповітряну оборону в інших операційних зонах.

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