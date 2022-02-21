Новый спад на выходных: за сутки обнаружили более 13 500 больных COVID-19
Источник:Минздрав
За минувшие сутки, 20 февраля, в Украине зафиксировали 13 562 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них инфицировалось 1 254 детей и 151 медработник.
В то же время за минувшие сутки уменьшилось и количество госпитализированных: 1 886 человек в сравнении с 3 172 больными, которых положили в больницу днем ранее.
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В течение 20 февраля недуг смогли побороть 13 904 больных. Зато COVID-19 навсегда унес жизни 127 человек.
Темпы тестирования
С начала пандемии в Украине провели 19 390 438 ПЦР-тестирований. Вместе с тем за минувшие сутки сделали 46 428, из которых:
- 17 065 – методом ПЦР;
- 2 272 – методом ИФА;
- 27 091 – исследований экспресс-тестами на антиген.
Статистика больных в регионах за сутки
- Киев – 2 297;
- Винницкая область – 140;
- Волынская область – 443;
- Днепропетровская область – 1 353;
- Донецкая область – 593;
- Житомирская область – 480;
- Закарпатская область – 137;
- Запорожская область – 564;
- Ивано-Франковская область – 126;
- Киевская область – 2 297;
- Кировоградская область – 313;
- Луганская область – 188;
- Львовская область – 290;
- Николаевская область – 1 099;
- Одесская область – 1 011;
- Полтавская область – 502;
- Ровненская область – 251;
- Сумская область – 251;
- Тернопольская область – 156;
- Харьковская область – 911;
- Херсонская область – 582;
- Хмельницкая область – 203;
- Черкасская область – 636;
- Черновицкая область – 184;
- Черниговская область – 368.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общая статистика заболеваемости
За все время пандемии в стране недуг подхватили 4 734 333 человека. Из них 3 952 363 – выздоровели, однако еще 104 645 больных умерли.
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Добавим, что по состоянию на 20 февраля в красной зоне карантина в Украине остаются 5 областей. Однако ситуация в трех из них улучшается. Поэтому вскоре они могут перейти в зону со слабыми ограничениями. Речь идет о Закарпатской, Ровненской и Ивано-Франковской областях.
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