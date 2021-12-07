Новый вице-канцлер Германии допустил использование "Северного потока-2" для сдерживания России

Будущий вице-канцлер Германии Роберт Хабек напомнил, что "Северный поток-2" еще не сертифицирован. По его словам, "политическое обсуждение" газопровода состоится на фоне стягивания Россией войск к границам Украины.

Министр экономики и климата отметил, что пересмотр соответствия газопровода как европейским, так и немецким требованиям продолжается. Об этом он сообщил 7 декабря после подписания коалиционного договора

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В этот период, пока будет продолжаться проверка, мы обязательно снова поговорим политически о том, как можно объединить внешнеполитическую ситуацию в Украине и европейскую возможность действовать для деэскалации.

– сказал Роберт Хабек.

Сертификация "Северного потока-2"

Прежде чем запуститься, российский трубопровод должен получить сертификаты в Евросоюзе. "Северный поток-2" должен соответствовать правилам Третьего энергопакета.

Эти документы – пакет законов о внутреннем рынке голубого топлива и электроэнергии в Европейском союзе. Его цель – более открытые газовые и энергетические рынки.

"Нефтегаз" 18 октября подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2". Немецкий регулятор BNetzA 15 ноября одобрил участие украинской компании в процедуре.