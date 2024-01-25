Новый закон о мобилизации: омбудсмен четко указал на противоречивые пункты
Министерство обороны советуется с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека в вопросе совершенствования проекта закона о мобилизации. Дмитрий Лубинец четко указал на пункты, с которыми он категорически не согласен.
Омбудсмен в эфире телемарафона сегодня, 25 января, заявил, что в случае возникновения повторных противоречий с Конституцией Украины он снова будет выступать против принятия документа.
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В частности, Лубинец выступил против мобилизации украинцев с инвалидностью III категории.
"Я не видел окончательной редакции. Так, в отличие от предыдущей редакции законопроекта, сейчас группа, которая работает в Минобороны, обращается в связи с экспертной позицией Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Мы предоставили свои категорические возражения по поводу мобилизации инвалидов – граждан с инвалидностью III категории. Насколько мне известно, предварительно, они готовы это учесть", – рассказал Лубинец.
Расширение полномочий ТЦК
Также омбудсмен выступил категорически против предоставления дополнительных полномочий территориальным центрам комплектования. Он отметил, что это военные подразделения, и они не имеют права ограничивать права граждан Украины.
Это как раз и есть прямое нарушение Конституции, о котором я говорил. У нас есть другие органы, которые могут внедрять подобные инструментарии для людей, которые отказываются от прохождения военной службы. Но это точно не могут делать ТЦК, военные,
– объяснил омбудсмен.
По словам Лубинца, если это будет учтено, он изменит свою позицию и будет готов поддержать предложенную редакцию.
Также омбудсмен отметил, что Украине новый законопроект о мобилизации нужен. Но если в нем снова будут противоречия с Конституцией Украины, он будет продолжать выступать категорически против.
Новый закон о мобилизации: главное
- Законопроект о мобилизации отправили на доработку 11 января после закрытого совещания с военным командованием и заседания Согласительного совета в закрытом режиме.
- Предыдущий законопроект был зарегистрирован в ВР 25 декабря. Тогда же появился текст проекта. В нем предлагали снизить призывной возраст по мобилизации с 27 до 25 лет, внести изменения в вопросе об отсрочке, освобождения и военной подготовки, а также срочной службы.
- Новый проект закона не должен противоречить Конституции и нарушать права человека.