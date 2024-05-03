В Минобороны сказали, подпадают ли госслужащие под мобилизацию по новому закону

Уже в мае вступит в силу новый закон о мобилизации. В Министерстве обороны ответили, будут ли подпадать под призыв государственные служащие.

Так, представитель оборонного ведомства Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона прокомментировал вопрос мобилизации госслужащих в соответствии с законом №10449, передает 24 Канал.

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Подпадают ли под мобилизацию госслужащие

Лазуткин заявил, что государственные служащие, которые являются военнообязанными и не имеют бронирования, подлежат мобилизации на общих основаниях.

Речь идет о том, что эти люди также на воинском учете и также могут быть привлечены к Силам обороны,

– пояснил представитель Минобороны.

Также добавил, что теми же запросами на честность и на справедливость можно объяснить то, что с принятием нового закона также военные пенсионеры силовых структур – Министерства обороны, Национальной полиции, тоже становятся на воинский учет.

Спикер отметил, что перечень категорий, которые не подлежат мобилизации, четко определен. Правила несколько изменились. Так, сейчас будут забронированы госслужащие так называемой категории "А", – руководители поселковых советов, городских советов. То есть те, кто возглавляет структуры, соответственно, являются главами тех или иных государственных органов, органов местного самоуправления.

Категория "Б" и "В" уже будет бронироваться только на 50%. То есть люди, которые возглавляют определенные департаменты, определенные подразделения уже могут быть мобилизованными,

– сказал Лазуткин, уточнив, что исполнители в государственных органах могут быть мобилизованы.

Чиновник также рассказал, что отсрочку от призыва будут иметь представители некоторых органов государственного управления, в частности, судьи, работники Нацполиции, Нацгвардии и специалисты, привлеченные к киберзащите.

Новый закон о мобилизации вступит в силу уже с 18 мая.