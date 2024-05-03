Так, речник оборонного відомства Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону прокоментував питання мобілізації держслужбовців відповідно до закону №10449, передає 24 Канал.

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Чи підпадають під мобілізацію держслужбовці

Лазуткін заявив, що державні службовці, які є військовозобов'язаними й не мають бронювання, підлягають мобілізації на загальних підставах.

Йдеться про те, що ці люди також на військовому обліку і також можуть бути залученими до Сил оборони,

– пояснив речник Міноборони.

Також додав, що тими ж саме запитами на чесність і на справедливість можна пояснити те, що з ухваленням нового закону також військові пенсіонери силових структур – Міністерства оборони, Національної поліції, теж стають на військовий облік.

Спікер зауважив, що перелік категорій, які не підлягатимуть мобілізації, чітко визначений. Правила дещо змінилися. Так, зараз будуть заброньовані держслужбовці так званої категорії "А", – керівники селищних рад, міських рад. Тобто ті, хто очолює структури, відповідно, є головами тих чи інших державних органів, органів місцевого самоврядування.

Категорія "Б" і "В" вже буде бронюватися лише на 50%. Тобто люди, які очолюють певні департаменти, певні підрозділи вже можуть бути мобілізованими,

– сказав Лазуткін, уточнивши, що виконавці в державних органах можуть бути мобілізовані.

Посадовець також розповів, що відстрочку від призову матимуть представники деяких органів державного управління, зокрема, судді, працівники Нацполіції, Нацгвардії та спеціалісти, що залучені до кіберзахисту.

Зверніть увагу! Новий закон про мобілізацію набуде чинності вже з 18 травня.