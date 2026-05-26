Могут "защищать россиян" за рубежом: в ISW проанализировали подписанный Путиным закон

Российский диктатор Путин 25 мая подписал опасный закон. Теперь оккупанты якобы могут "защищать россиян за рубежом", используя для этого военные силы.

Об этом сообщили в ISW.

Чем опасен указ Путина?

Путин подписал закон, который позволяет ему отправлять российские войска за границу якобы для защиты россиян, которых преследуют в международных или иностранных судах.

Текст закона является расплывчатым и использует неоднозначную терминологию,

– заявили в ISW.

Закон также делает исключение для россиян, которых преследуют по решениям Совета Безопасности ООН, принятыми в рамках раздела 7 Устава ООН.

В институте отметили, что новый закон специально написан непонятно и расплывчато, чтобы Кремль мог свободно использовать "правила" и подавать свои военные операции за рубежом как якобы законные.

Что еще известно о новом законе России?

Путин все же подписал документ, который дает право оккупантам использовать своих военных за рубежом. Оправдывают это необходимостью защитить россиян, на которых наложили арест иностранные суды.

Закон предусматривает внесение поправок в статьи федеральных законов "О гражданстве" и "Об обороне". Согласно ему, органы государственной власти России по решению президента "примут необходимые меры".

Еще в марте правительственная комиссия одобрила законопроект, который "позволит использовать российскую армию для защиты граждан России в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами иностранных государств".