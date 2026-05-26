Про це повідомили в ISW.

Дивіться також З Москви йдуть цікаві сигнали: інтерв'ю полковника Британії про нову проблему Путіна та зміни у війні

Чим небезпечний указ Путіна?

Путін підписав закон, який дозволяє йому відправляти російські війська за кордон нібито для захисту росіян, яких переслідують у міжнародних або іноземних судах.

Текст закону є розпливчастим та використовує неоднозначну термінологію,

– заявили в ISW.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Закон також робить виняток для росіян, яких переслідують за рішеннями Ради Безпеки ООН, ухваленими в межах розділу 7 Статуту ООН.

В інституті наголосили, що новий закон спеціально написаний незрозуміло та розпливчасто, щоб Кремль міг вільно використовувати "правила" і подавати свої військові операції за кордоном як нібито законні.

Що ще відомо про новий закон Росії?

Путін усе ж підписав документ, який дає право окупантам використовувати своїх військових за кордоном. Виправдовують це потребою захистити росіян, на яких наклали арешт іноземні суди.

Закон передбачає внесення поправок у статті федеральних законів "Про громадянство" та "Про оборону". Відповідно до нього, органи державної влади Росії за рішенням президента "вдадуться до необхідних заходів".

Ще у березні урядова комісія схвалила законопроєкт, який "дозволить використовувати російську армію для захисту громадян Росії у разі їхнього арешту, кримінального та іншого переслідування судами іноземних держав".