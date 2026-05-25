Чи правда, що Путін може використати армію для "захисту громадян за кордоном"?

Закон передбачає внесення поправок у статті федеральних законів "Про громадянство" та "Про оборону". Відповідно до нього, органи державної влади Росії за рішенням президента "вдадуться до необхідних заходів".

Президент Росії, згідно з федеральними законами, може ухвалити рішення про "залучення збройних сил до виконання завдань з використанням озброєння не за їхнім призначенням".

У понеділок, 25 травня, Путін підписав закон про право залучати збройні сили для захисту росіян, які заарештовані за рішенням іноземних судів без участі Росії.

20 травня Рада федерації дозволила залучати ЗС РФ для захисту росіян у разі їхнього арешту, кримінального та іншого переслідування за кордоном.

А 13 травня Держдума ухвалила закон про залучення збройних сил для захисту заарештованих за кордоном росіян.

У березні урядова комісія схвалила законопроєкт, який "дозволить використовувати російську армію для захисту громадян РФ у разі їхнього арешту, кримінального та іншого переслідування судами іноземних держав".

Видання "Настоящее время" вважає, що мова про рішення Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна у 2023 році.

Також журналісти звернули увагу, що Путін підписав інші документи:

законопроєкт, який дозволяє МВС проводити профілактичні бесіди про "виконання військового обов'язку та несення військової служби", а також про "захист історичної правди та недопущення применшення значення подвигу народу при захисті батьківщини";

закон, який розширює пільги для ветеранів, – учасників війни з Україною та їхніх дружин звільнять від зобов'язань щодо прострочених кредитів на суму до 10 мільйонів рублів;

закон, який дозволяє учасникам війни зберегти право на користування землею на невизначений термін.

Чи введе Росія війська за кордон для "захисту" росіян?

Швидше за все, ні. Адже, найімовірніше, йдеться про вузьке коло топпосадовців, яких розшукують на Заході як воєнних злочинців. Тобто це не означає, що всі ображені росіяни в Німеччині чи США можуть попросити Путіна ввести війська.

Утім, для Заходу це буде привід сто разів подумати, чи затримувати когось із рядових росіян. Та і на тлі чуток про можливий напад Росії на країни Балтії ухвалення документа дуже вчасне.

Але, звісно, ухвалений закон необов'язково виконувати. Якщо він має на меті тільки налякати Захід і не передбачає реального втілення на практиці.