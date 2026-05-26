Атаки на НПЗ России серьезно влияют на ее возможности производить топливо в значительных объемах. Это означает, что Кремль существенно недополучает крайне необходимые ему деньги. Но это не единственное следствие успешных ударов Сил обороны по нефтеперерабатывающим мощностям, от которых сильно страдает Кремль.

Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью 24 Каналу рассказал о новой проблеме Кремля, а также раскрыл, что означает для России встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина и как Украине удалось найти собственный эффективный способ ведения войны. Больше деталей – читайте далее в материале.

Меняют ли атаки на НПЗ России ход войны?

Все крупные нефтеперерабатывающие заводы в Центральной России были вынуждены остановить или сократить производство топлива после украинских ударов дронами за последние недели, согласно подсчетам Reuters. Речь идет о примерно 25% всей нефтеперерабатывающей мощности России. Похоже ли это на переломный момент, когда Украина меняет ход этой войны?

Я думаю, это впечатляющая статистика. Сейчас мы узнаем, насколько серьезный ущерб Украина способна наносить российской нефтяной отрасли. Некоторые цифры просто поражают.

Путин полагался на экспорт нефти, чтобы финансировать свою военную машину. Теперь очевидно, что, кроме санкционного давления, Россия имеет еще одну проблему – она не может производить топливо в значительных объемах.

Итак, они не получают той иностранной валюты, которая им необходима. Думаю, это также показывает российскому обществу, в каком отчаянном положении находится российская экономика.

Полное интервью с полковником армии Великобритании в отставке: смотрите видео

Из Москвы поступают интересные сообщения о том, что депутаты в Думе уже открыто критикуют Путина. Представители оборонного и финансового ведомств говорят, что экономика фактически находится в свободном падении. Это если смотреть с геополитической и экономической стороны.

Но если посмотреть с военной точки зрения, то сам факт, что Украина смогла это сделать, феноменальный. Мы понимаем, что нефтеперерабатывающие заводы – одни из самых защищенных объектов в России. Именно туда было перемещено много средств ПВО.

Мы также знаем, что Украине удалось атаковать крупный российский нефтеперерабатывающий объект в Москве. Такое просто невозможно скрыть. Мы знаем, что интернет в России жестко ограничивают и выключают, но люди все равно начинают понимать, что происходит.

Поэтому я думаю, эта стратегическая тактика Украины действительно перерезать российскую логистику в глубине России имеет два главных последствия: душит российскую экономику, а также очень четко показывает каждому россиянину, даже тем, кто хочет спрятать голову в песок и забыть, что они находятся в состоянии войны, которую они проигрывают. Протесты, жалобы людей – все это накапливается.

Сегодня в британской газете The Telegraph был опубликован опрос, согласно которому рейтинг Путина стремительно падает. Раньше у него было якобы 99% поддержки. Сейчас показатель упал примерно до 70% и ниже, а для России это неслыханно.

Поэтому да, я думаю, это был очень мудрый шаг. Это также показывает, насколько украинцы сильны в войне дронов. Фактически они стали мировыми лидерами в этой сфере.

Мы уже обсуждали, как президент Владимир Зеленский ездил на Ближний Восток и предлагал поддержку. Сейчас мы понимаем, что украинские мощности по производству дронов составляют около четырех миллионов. Это гораздо больше, чем у кого-либо другого. Украина уже фактически экспортирует эту продукцию.

Если связать это с тем, что происходит на фронте, видно, что Украина продвигается на восток все более быстрыми темпами. Поэтому то, что мы видим сейчас, чрезвычайно важно. Мы все надеемся, что это заставит Путина сесть за стол переговоров.

Украина перехватила инициативу: как изменилась война?

Что изменилось, если сравнивать 2022 год с сегодняшней ситуацией? С учетом украинских ударов дронами и этой асимметричной войны глубоко внутри России. Что бы вы назвали главным изменением в этой войне?

Думаю, вы правы. Сейчас ситуация очень отличается от начала вторжения. Тогда Украина фактически еще не знала, как воевать. Конечно, у нее была регулярная армия, Воздушные силы и все остальное. Но это была лишь очень малая тень российской армии, которая тогда напала.

В Великобритании мы говорим, что необходимость диктует свои условия. Когда вы оказываетесь в сложной ситуации, единственный способ выбраться из нее – начать прокладывать путь самому. Мне кажется, Украине удалось найти такой способ ведения войны, который подходит именно ей.

Большинство людей, которые сейчас служат в украинской армии, в 2022 году были гражданскими. Как военный, я знаю, что для традиционной подготовки военных нужно много времени.

Но то, что вы сделали за последние четыре года, скорость этих инноваций просто поражает. Хотя дроны существовали и четыре, и пять лет назад. Именно Украина научилась использовать их наиболее эффективно. Конечно, нашлись очень грамотные люди, которые поняли, как получить из них максимальную пользу.

Все изменилось. Два или три года назад мы говорили о FPV-дронах и гранатах, которые залетали в люки танков. Но теперь это вышло на новый уровень. Украина уже создала собственные дроны, которые могут лететь на тысячи миль, оставаться незамеченными российской разведкой и не быть сбитыми российской противовоздушной обороной. Поэтому это был феноменальный шаг вперед.

Сейчас практически нет другой страны, которая способна сделать что-то похожее. Я близок к британским военным кругам и знаю, что мы стараемся как можно больше учиться у Украины этому способу ведения войны. Очевидно, что россияне тоже достигли определенного прогресса в этой сфере, но они и близко не достигли того уровня, который демонстрирует Украина.

Поэтому думаю, что за эти четыре года Украина действительно превратилась из страны мирного времени в страну, которая ведет войну. Мы видели такое во время Второй мировой войны во многих странах, в частности, в Великобритании. А сейчас вся Украина вовлечена в войну.

В Британии есть 100 тысяч военнослужащих, но армия почти не влияет на жизнь всех остальных. Но в Украине вовлечены все. Итак, целая страна борется, используя все свои инновации и навыки. Ее развитие является феноменальным.

Но я сказал бы, что речь идет не только о технике, не только о различных процедурах. Говорится также о стратегическом мышлении. Без сомнения, в Министерстве обороны и спецслужбах есть люди, которые разрабатывают этот способ ведения войны. Эти глубокие удары определяют, какие цели ударят по России больнее всего. Так что, я уверен, когда война закончится, мы узнаем точные детали.

То есть это целый комплекс факторов. Но глядя со стороны Запада, мы поражены инновациями, стойкостью украинского народа. Вы в Украине быстрее внедряете инновации, выдерживаете больше и фактически истощаете россиян. Думаю, именно в этом реальное отличие.

И самое главное – инициатива. Сейчас Украина перехватила инициативу, а в военном деле мы на протяжении всей истории видели, что когда инициатива за вами, то врагу очень трудно что-то изменить.

Это похоже на супертанкер. Украинский супертанкер движется на восток. Супертанкеры движутся очень медленно, как видим, но они набирают импульс. Думаю, именно это решающее. Инновации, инициативы – это очень полезные навыки. И люди, которые принимают очень правильные решения.

США признают преимущество Украины в производстве дронов

По данным Bloomberg, сейчас США просят Украину помочь им с производством дронов. Штаты стремятся получить передачу технологий и доступ к правам интеллектуальной собственности Украины в рамках большого дронового соглашения. Также США хотят закупить большое количество украинских дронов и использовать их в своей армии. Как вы оцениваете это развитие событий после того, как Дональд Трамп говорил, что ему не нужна помощь от Украины?

Я считаю, что это невероятно. Ко многому из того, что говорит президент Трамп, нужно относиться скептически. Не думаю, что он действительно понимает, что нужно американской армии. Но очевидно, что американские военные прекрасно понимают, что им нужно и насколько это важно.

Американская армия – это люди, которые создали истребители пятого поколения, стелс-технологии. Эта страна отправляет людей в космос и тому подобное. Что бы о них не подумали, американцы достаточно умны. Они понимают: если они хотят получить лучшие дроны в мире, им нужно идти к тем, кто производит их. Очевидно, что сейчас это Украина.

Думаю, именно это стоит за тем, что происходит. Зачем тратить миллиарды долларов на разработку собственных дронов, если можно обратиться к Украине и получить передовые образцы? Украина постоянно находится в контакте с реальным полем боя, меняет и развивает свои дроны. Два или три года назад мы говорили о FPV-дронах, управляемых электронным сигналом, сейчас это уже изменилось. Теперь для управления такими системами используются оптоволоконные кабели или искусственный интеллект.

Поскольку Украина делает это в промышленных масштабах, даже такие игроки, как США, признают это преимущество и приходят покупать. То же самое делают многие страны Ближнего Востока, которые тоже покупают украинские дроны.

Но, пожалуй, если смотреть из Западной Европы, больше всего ошеломляет то, что Украина способна делать все это и одновременно вести войну. Президент Зеленский недавно говорил, что Украина производит на 50% больше дронов, чем ей сейчас нужно, поэтому она может продавать их на Ближний Восток и в США. Это признание. Если Америка приходит в Украину за военной техникой, то эта техника действительно хорошая.

Какова роль танков в современной войне?

А как насчет танков? Имеют ли они все еще значение в бою, учитывая войну дронов? Ведь сейчас танку очень трудно двигаться вперед, делать какой-то большой прорыв, когда над украинским полем боя летают сто тысяч дронов.

Это действительно хороший вопрос. У меня очень скоро выходит книга о танках. Многое в ней связано с тем, что сейчас происходит в Украине. Стоит вспомнить, что танки существуют на поле боя уже 110 лет. Практически каждый год в течение этого времени кто-то говорил, что это конец для танков.

Вспомним Первую мировую войну. Британцы тогда очень боялись, что немцы будут бросать ручные гранаты на танки сверху. Это было их уязвимое место. Поэтому они строили сверху железные клетки.

В Украине мы видели, как украинские танкисты ставят железные решетки для защиты от дронов. Думаю, если вы можете действовать в этой среде, заполненной дронами – тогда можете продвигаться.

Были определенные признаки того, что украинские танковые подразделения недавно проводили операции. В частности, я изучал новый британский танк Challenger 3, который имеет очень серьезные комплексы активной защиты от дронов, что мы называем системами hard-kill.

Именно это является ключевым. Если танк может эффективно защищать себя, то с учетом того, что у него все еще есть большая пушка и мощная броня, он может маневрировать и двигаться вперед.

Еще год или полтора года назад танки не могли действовать в таком пространстве, насыщенном дронами. Но технологии развиваются, все движется вперед. Так называемая "святая троица" танка – это огневая мощь, защита и мобильность, которые создают то, что мы называем ударным действием или маневром.

За последние примерно три с половиной года в Украине мы в основном видели статическую войну. Была система окопов длиной примерно 800 – 900 миль. Но в последнее время Украина благодаря использованию дронов для глубоких ударов получила возможность продвигаться вперед.

Думаю, фундамент войны всегда заключался в маневре, способности двигаться быстрее чем противник. Танк всегда был ключевым элементом этого.

Поэтому я считаю, что танки все еще имеют свое место и будут иметь его в будущем. Я уверен, последняя мысль в моей книге будет примерно такой.

Через 100 лет кто-то вроде меня все еще будет говорить о чем-то, что называется танком или имеет вид танка. На всех полях технологии боя меняются. Одни вещи выходят из моды, другие возвращаются.

Несмотря на то, что россияне потеряли более 6 тысяч танков, я думаю, танки все равно будут играть определенную роль. Но если вы не можете противодействовать и не находите эффективного способа обойти большие угрозы – вам будет очень трудно.

Все, что я видел из Украины, все, что я видел, когда мне показывали новейшие разработанные танки, демонстрирует, что защита от дронов стала абсолютно фундаментальной. Поэтому да, танки уже не столь значимы, как раньше, но я не думаю, что они исчезнут. Думаю, они все еще будут иметь свою роль.

Почему встреча Трампа и Си – тревожный сигнал для России?

Также обсудим результаты саммита Трампа и Си Цзиньпина в Китае. По данным источников Financial Times, Си Цзиньпин сказал Трампу, что Путин может пожалеть о вторжении в Украину. Это заявление выходит за пределы любых его публичных заявлений о войне. Что вы думаете по этому поводу? Насколько значимым это может быть?

Думаю, это чрезвычайно важно сразу по нескольким причинам. До сих пор Путин, как мне кажется, воспринимал китайского лидера как союзника и человека, который его поддерживает. Вероятно, Китай поставлял ему какие-то электронные технологии и все остальное. Зато Пекин рассчитывал на дешевую нефть и другие ресурсы.

Сейчас вполне очевидно, что Китай уже не получает эту дешевую нефть и газ из России в прежнем объеме, потому что Украина практически нанесла удар по этой схеме. Это бьет по китайской экономике.

Думаю, со встречи Трампа и Си также поняли, что для Китая все строится вокруг экономики. Они хотят доминировать в мире через собственную экономику и собственную промышленность. Они не особо заинтересованы в агрессивных боевых действиях как таковых. Они знают, что действия Путина серьезно повлияли на мировую экономику. Это наносит ущерб Китаю. Думаю, именно поэтому он говорит, что Путин об этом пожалеет.

Думаю, это еще и своеобразный тревожный сигнал для Путина. Есть намеки на то, что глва Кремля уже на грани своего правления. Поэтому он действительно пожалеет об этом.

Если последний крупный союзник, который мог бы помочь Путину, теперь фактически дал понять, что этого не будет делать, то это еще один удар по Путину. Поэтому, по моему мнению, это чрезвычайно важно.

Трамп, без сомнения, пытается заключать сделки. Китай понимает, что американская экономика – крупнейшая в мире и важнейшая для Пекина. Что бы китайский лидер не думал о президенте Штатов, им приходится работать вместе.

Они оба ориентированы на финансы и материальные интересы. Думаю, Си также сказал, что им нужно работать вместе, а не друг против друга, но для этого фактически нужно отодвинуть Россию в сторону.

Итак, мы минуту назад говорили об инициативе, которая сейчас есть у Украины. Это усиливает ее инициативу. Мы понимаем, что Владимир Путин сейчас фактически прячется. Он боится, что его могут ликвидировать дронами или чем-то другим. Потом он еще слышит, что китайский лидер тоже бросает его на произвол судьбы.

Думаю, настроение в Кремле сейчас довольно мрачное. Поэтому я считаю это чрезвычайно важным. Все негативные факторы для Путина сейчас накапливаются и нарастают, как гигантская волна перед супертанкером.

Думаю, для Путина этот визит просто не мог пройти хуже. Конечно, Путин поехал в Китай. Но несмотря на элементы торжественности и военные мероприятия, все это не имело вида важного и значительного события для мира.

Сколько еще может продолжаться война?

Учитывая это давление на Владимира Путина, как вы считаете, сколько он еще сможет продолжать войну? Ожидаете ли вы прекращения огня до конца этого года? Появлялись сообщения о возможном визите Стива Уиткоффа, спецпосланника Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока, в Москву. Также мы слышим предположения о возможности возобновления переговоров между США, Украиной и Россией.

Я считаю, что сейчас ситуация достаточно сложная. В ней можно увидеть все, что угодно. Мы знаем, что Стив Уиткофф часто бывал в Москве, но достиг очень мало. Однако, конечно, диалог важен.

Сколько Путин сможет продолжать? Он же автократический лидер. Он, как сказали бы иранцы, верховный лидер: что скажет, то и происходит.

Но, как мы обсуждали в начале этого интервью, все больше голосов звучит уже среди политиков круга Путина. Они говорят, что эта война – безумие, что ее надо остановить.

С учетом инициативы Украины и общего настроения создается ощущение, что, возможно, мы уже не так далеко от мирных переговоров.

Конечно, если вернуться на две недели назад к "параду победы", который стал для Путина катастрофой и унижением. Он сам на пресс-конференции после этого сказал, что война, вероятно, идет к завершению.

Возможно, она действительно близка к завершению. Но критически важным является то, что теперь Украина, если можно так сказать, находится за рулем. Мы сейчас в другой позиции по сравнению с тем, где были на Аляске много месяцев назад.

Я не хочу говорить за президента Владимира Зеленского, но я уверен, что сейчас ситуация совсем другая. Именно Украина должна определять условия, отнюдь не Россия.

Как долго это может продолжаться? Конечно, если вы не цените человеческую жизнь, собственных людей и потери, вы можете продолжать бросать их на фронт. Но в конце концов Россия не может существовать на пустом воздухе. Ей нужны деньги, финансы, промышленность. Все это сейчас разрушается.

Поэтому при нормальных обстоятельствах можно было бы предположить или ожидать, что мирные переговоры уже совсем близко. Я неисправимый оптимист и надеюсь, что это произойдет.

Но именно Украина должна диктовать условия. Это должен быть справедливый мир для Украины, а не какая-то сделка, выдуманная Виткоффом, Трампом и Путиным просто ради того, чтобы замолчали пушки. Создается ощущение, что украинское руководство сейчас это понимает. Ведь до этого они проделали достаточно хорошую работу, и я уверен, что продолжат двигаться дальше.

Что изменит сокращение США военного присутствия в Европе?

Недавно Пентагон заявил, что сокращает количество бригадных боевых групп армии США в Европе с трех до четырех. Главный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что Штаты сокращают численность своих военнослужащих по итогам комплексного многоуровневого процесса, сосредоточенного на военной позиции США в Европе. Насколько вредным это может быть для американской военной позиции в мире и для самих Соединенных Штатов?

Думаю, из этого можно сделать разные выводы, в зависимости от того, с какой точки зрения смотреть. С точки зрения публичной подачи, сейчас это выглядит не очень хорошо: США якобы бросают Европу.

Но, с другой стороны, с момента прихода Трампа к власти фокус сместился от Европы. США заявляли, что Европа должна брать на себя больше ответственности за собственную оборону. Европа действительно это сделала.

Если посмотреть на немецкую армию, которая расширяется на 200 тысяч военных и тратит 200 миллиардов евро на оборону, это намного превышает то, что сокращает Америка. Если посмотреть на другие силы, например, финнов и шведов, на то, как они наращивают свои армии, то как презентационный и стратегический момент это не помогает.

Но думаю, с точки зрения военной способности это вообще ничего не меняет. Конечно, важно то, какие именно возможности вам нужны. Уверен, сейчас все смотрят на Украину. Даже британский стратегический обзор обороны теперь говорит, что 80% наших сил должны быть связаны с дронами, а не обязательно с танками и всем остальным.

Поэтому я не думаю, что это существенно повлияет на оборону Европы. Ведь Европа после 30 лет уже исчерпала дивиденды мира после окончания Холодной войны. Теперь им нужно восстанавливаться.

Если Америка будет сосредотачиваться на других направлениях, то Европе нужно повышать свой уровень. Возможно, россияне попытаются что-то с этим сделать, но сейчас у них есть значительно более серьезные проблемы, чем несколько американских военных в Германии.