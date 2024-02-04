Даже тех, кто за границей: украинцев хотят обязать уточнять данные в ТЦК
Кабинет Министров 30 января внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. В этом документе правительство предлагает внедрить новый механизм уточнения военно-учетных данных.
В частности, в нормах законопроекта о мобилизации хотят обязать украинцев уточнять данные в ТЦК и СП, даже тех граждан, находящихся за рубежом. Что известно о новых нормах уточнения данных в ТЦК –читайте в материале 24 Канала.
К теме Будут ли призывать госслужащих по новому закону о мобилизации
Украинцев могут обязать уточнять данные в ТЦК
В документе говорится, что граждане Украины, которые находятся на воинском учете, обязаны в течение 60 дней со дня опубликования закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты и другие военно-учетные данные. Это может произойти в случае принятия законопроекта о мобилизации, который предложило правительство.
В законопроекте также прописано, куда должны прийти украинцы для уточнения данных.
Согласно нормам проекта закона украинцы будут обязаны уточнить данные:
- в случае пребывания на территории Украины – путем прибытия самостоятельно в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту пребывания на воинском учете или по своему месту жительства, или в центр предоставления административных услуг;
- в случае пребывания за рубежом – путем сообщения на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, которые указаны на официальном сайте территориального центра комплектования и социальной поддержки по месту пребывания на воинском учете;
- независимо от места пребывания – в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста без прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Стоит отметить, что повестка, которая поступила в электронный кабинет призывника, согласно законопроекту, имеет такую же силу, как и обычная повестка. Поэтому привлечение к ответственности за ее игнорирование будет таким же самым, как и за физическую повестку.
Мужчинам за границей могут изменить предоставление консульских услуг
- В законопроекте о мобилизации предлагают предоставлять украинцам за рубежом консульских услуг только при наличии военно-учетных документов. Речь идет о гражданах от 18 до 60 лет.
- Это касается оформления паспорта гражданина Украины и загранпаспорта гражданина Украины. Наличие военно-учетных документов, согласно законопроекту, должен проверить консульский чиновник.
- Стоит заметить, что в этом законопроекте также предлагают уменьшить призывной возраст до 25 лет, а также предлагают отменить срочную службу, заменив ее на военную подготовку. Обо всех нормах законопроекта о мобилизации – читайте в материале.