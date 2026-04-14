Путин сможет "легально" вводить свои войска в другие страны: в Госдуме поддержали закон

Госдума России в первом чтении поддержала законопроект, который позволяет Кремлю отправлять войска в другие страны под предлогом защиты прав граждан России. Документ появился на фоне предупреждений НАТО и разведок ЕС о возможной подготовке Кремля к конфликту с Западом.

Об этом пишет российское агентство "Интерфакс", издание The Moscow Times.

Смотрите также Россия потеряет возможность наступать, – командир "Ахиллеса" назвал одно условие

Что известно о новом законопроекте?

После принятия соответствующего законопроекта Владимир Путин сможет отправлять российские войска в другие страны якобы для "защиты граждан России".

К слову, все российские законы проходят три чтения. Данный законопроект был принят пока в первом.

В пояснительной записке к проекту говорится в частности о решениях иностранных и международных судов, которые Россия не признает, если они не основываются на международных соглашениях или резолюциях Совбеза ООН.

"Компетенция которых не основывается на международном договоре России или резолюции СБ ООН, принятой в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН", – говорится в записке.

Законопроект подали в Госдуму на фоне предупреждений НАТО и европейских разведок о возможной подготовке России к конфликту с одной или несколькими странами Альянса.

Важно! Аналитики Института изучения войны утверждают, что "нулевая фаза" такой подготовки в России уже началась. Враг перестраивает военные округа, создает базы, в частности на границе с Финляндией, а в Европе увеличилось количество диверсий и случаев глушения GPS.

Что в ЕС говорят о возможном наступлении России?