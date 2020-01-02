Новый директор ГБР сам решает, когда и как выбирать себе заместителей

Путем внесения изменений в закон о Государственном бюро расследований его директор теперь самостоятельно утверждает положение о конкурсной комиссии и порядке проведения открытого конкурса.

"Согласно новой редакции части третьей статьи 14 Закона Украины "О Государственном бюро расследований" типовое положение о конкурсной комиссии и порядке проведения открытого конкурса утверждается директором Государственного бюро расследований", – сообщили в пресс-служба ГБР.

К теме: В ГБР Венедиктов раскритиковали работу ГБР Трубы

Там уточнили, что предыдущий порядок проведения конкурса, утвержденный Кабмином в 2017 году, утратил силу как таковой, что не согласуется с действующей редакцией Закона Украины "О Государственном бюро расследований".

27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора ГБР Романа Трубу и назначил временной исполняющей обязанности директора ГБР народного депутата от "Слуги народа Ирину Венедиктову.

30 января стало известно, что ГБР объявило конкурс на должности заместителей директора. Подать документы нужно до 3 января.

В партии "Голос" заявили, что это нарушение, поскольку согласно порядку проведения конкурса для назначения на должности в ГБР, информация о проведении конкурса должна быть обнародована в виде размещения соответствующего объявления на официальном сайте ГБР не позднее чем за 15 рабочих дней до дня окончания приема документов для участия в конкурсе.