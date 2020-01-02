23:47
2 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Тарантіно у Москві
      Вєсті Кремля
      22:36, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Що приховує Богдан. Під Рябошапкою захиталося крісло
      Вєсті.UA
      20:18, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Новий директор ДБР сам вирішує, коли і як обирати собі заступників

      159 Читать новость на русском
      ТВО директора ДБР Ірина Венедіктова / glavred.info

      Через внесення змін до закону про Державне бюро розслідувань його директор тепер самостійно затверджує положення про конкурсну комісію та порядок проведення відкритого конкурсу.

      "Відповідно до нової редакції частини третьої статті 14 Закону України "Про Державне бюро розслідувань" типове положення про конкурсну комісію та порядок проведення відкритого конкурсу затверджується директором Державного бюро розслідувань", – повідомили у пресслужбі ДБР.

      До теми: У ДБР Венедіктової розкритикували роботу ДБР Труби

      Там уточнили, що попередній порядок проведення конкурсу, затверджений Кабміном у 2017 році, втратив чинність як такий, що не узгоджується з чинною редакцією Закону України "Про Державне бюро розслідувань".

      27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив директора ДБР Романа Трубу і призначив тимчасовою виконувачкою обов’язків директора ДБР народну депутатку від "Слуги народу Ірину Венедіктову.

      30 січня стало відомо, що ДБР оголосило конкурс на посади заступників директора. Подати документи потрібно до 3 січня.

      У партії "Голос" заявили, що це порушення, оскільки згідно з порядком проведення конкурсу для призначення на посади в ДБР, інформація про проведення конкурсу має бути оприлюднена через розміщення відповідного оголошення на офіційному сайті ДБР не пізніш як за 15 робочих днів до дня завершення прийому документів для участі в конкурсі.

      Як вилікувати геморой: поради лікаря
      сьогодні
      10554
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Державне бюро розслідувань Ірина Венедіктова Законодавство
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:30 "Смерть мозга" НАТО, начало распада ЕС и ненависть Трампа: итоги года в Европе и Америке
      Іван Яковина 240
      сьогодні , 22:15 Головні новини 2 січня: нова повірена США в Україні та скандальна заява про пенсії на Донбасі
      Ірина Вихрущ 1109
      28 грудня 2019 , 12:30 Прикраси та алергія: яких металів слід уникати
      1093
      сьогодні , 22:00 Рубль-2019: национальную валюту России болтает не по-детски
      СерпомПо 555
      сьогодні , 19:18 Новая Сирия? Чем опасен конфликт в Ливии
      Запретное мнение 1914
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук