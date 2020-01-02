Новий директор ДБР сам вирішує, коли і як обирати собі заступників

Через внесення змін до закону про Державне бюро розслідувань його директор тепер самостійно затверджує положення про конкурсну комісію та порядок проведення відкритого конкурсу.

"Відповідно до нової редакції частини третьої статті 14 Закону України "Про Державне бюро розслідувань" типове положення про конкурсну комісію та порядок проведення відкритого конкурсу затверджується директором Державного бюро розслідувань", – повідомили у пресслужбі ДБР.

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Там уточнили, що попередній порядок проведення конкурсу, затверджений Кабміном у 2017 році, втратив чинність як такий, що не узгоджується з чинною редакцією Закону України "Про Державне бюро розслідувань".

27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив директора ДБР Романа Трубу і призначив тимчасовою виконувачкою обов’язків директора ДБР народну депутатку від "Слуги народу Ірину Венедіктову.

30 січня стало відомо, що ДБР оголосило конкурс на посади заступників директора. Подати документи потрібно до 3 січня.

У партії "Голос" заявили, що це порушення, оскільки згідно з порядком проведення конкурсу для призначення на посади в ДБР, інформація про проведення конкурсу має бути оприлюднена через розміщення відповідного оголошення на офіційному сайті ДБР не пізніш як за 15 робочих днів до дня завершення прийому документів для участі в конкурсі.