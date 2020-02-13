Новый глава ОП Ермак рассказал, как познакомился с Зеленским

Новоназначенный руководитель ОП Андрей Ермак познакомился с президентом Владимиром Зеленским на телеканале "Интер" в 2010 году.

Об этом глава Офиса Президента рассказал в интервью "Украинской правде".

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Стоит отметить, что в 2010-2011 годах Владимир Зеленский был генеральным продюсером телеканала.

Я работал с "Интером" еще во времена Зинченко, с 1999 года. В течение нескольких лет наша "Международная юридическая компания" оказывала полное юридическое сопровождение телеканалу,

– пояснил руководитель ОП.

Издание обратилось за комментариями к бывшему владельцу "Интера" Валерию Хорошковскому и нынешнему совладельцу Сергею Левочкину. Однако они не смогли вспомнить ничего о работе Ермака на их канале.

"Возможно, они меня не знают. Ведь это было давно, с тех пор владельцы менялись несколько раз", – предположил Ермак.

Что известно о назначении Ермака в ОП? 11 февраля Андрей Ермак заменил Андрея Богдана на посту главы Офиса Президента. Поговаривают, что конфликт между ними длился уже несколько месяцев. А одной из причин является якобы отставка Виталия Кличко: если Богдан на ней настаивал, то Ермак – наоборот становился на защиту столичного мэра.



Несмотря на эти слухи Ермак после своего назначения назвал Богдана профессиональным человеком и поблагодарил за проделанную работу.