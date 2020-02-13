Новий голова ОП Єрмак розповів, як познайомився з Зеленським

Новопризначений керівник ОП Андрій Єрмак познайомився із президентом Володимиром Зеленським на телеканалі "Інтер" у 2010 році.

Про це голова Офісу Президента розповів у інтерв'ю "Українській правді".

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Варто зазначити, що у 2010-2011 роках Володимир Зеленський був генеральним продюсером телеканалу.

Я працював з "Інтером" ще за часів Зінченка, з 1999 року. Протягом кількох років наша "Міжнародна юридична компанія" надавала телеканалу повний юридичний супровід,

– пояснив керівник ОП.

Видання звернулося за коментарями до колишнього власника "Інтера" Валерія Хорошковського та теперішнього співвласника Сергія Льовочкіна. Проте вони не змогли пригадати нічого про роботу Єрмака на їхньому каналі.

"Можливо, вони мене не знають. Адже це було давно, відтоді власники змінювалися кілька разів", – припустив Єрмак.