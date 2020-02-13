13:52
13 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Коронавірус – корисний для росіян. Космічно-супутникове дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:25, 12 лютого
      Вєсті.UA: Поповнення української політичної діаспори в РФ. Шматок монобільшості хочуть відкусити
      Вєсті.UA
      20:31, 12 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020

      Новий голова ОП Єрмак розповів, як познайомився з Зеленським

      176
      Андрій Єрмак та Володимир Зеленський / facebook.com/kirill.timoshenko

      Новопризначений керівник ОП Андрій Єрмак познайомився із президентом Володимиром Зеленським на телеканалі "Інтер" у 2010 році.

      Про це голова Офісу Президента розповів у інтерв'ю "Українській правді".

      Зверніть увагу! Перший брифінг нового голови ОП Андрія Єрмака: повне відео

      Варто зазначити, що у 2010-2011 роках Володимир Зеленський був генеральним продюсером телеканалу.

      Я працював з "Інтером" ще за часів Зінченка, з 1999 року. Протягом кількох років наша "Міжнародна юридична компанія" надавала телеканалу повний юридичний супровід,
      – пояснив керівник ОП.

      Видання звернулося за коментарями до колишнього власника "Інтера" Валерія Хорошковського та теперішнього співвласника Сергія Льовочкіна. Проте вони не змогли пригадати нічого про роботу Єрмака на їхньому каналі.

      "Можливо, вони мене не знають. Адже це було давно, відтоді власники змінювалися кілька разів", – припустив Єрмак.

      Що відомо про призначення Єрмака в ОП?11 лютого Андрій Єрмак замінив Андрія Богдана на посаді глави Офісу Президента. Подейкують, що конфлікт між ними вже тривав декілька місяців. А однією з причин є начебто відставка Віталія Кличка: якщо Богдан на ній наполягав, то Єрмак – навпаки ставав на захист столичного мера. 

      Попри ці чутки Єрмак після свого призначення назвав Богдана фаховою людиною і подякував за виконану роботу.

      Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
      сьогодні
      23313
      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини України Новини політики Офіс Президента Володимир Зеленський Андрій Єрмак
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:46 Хто така Зоряна Скалецька: біографія очільниці МОЗ
      21874
      сьогодні , 12:00 Нова тактика Кремля в Сирії: як Росія відповіла США за блокування патрулів
      Олександр Коваленко 574
      11 лютого , 14:43 Як розпочати заробляти покером: 10 порад гравцям
      775
      сьогодні , 12:30 Футуристична Грузія: сміливі рішення найбільшого забудовника Європи
      207
      сьогодні , 10:30 Секретна зброя РФ на Донбасі: російський найманець "злив" докази в мережу
      Михайло Макарук 2475
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук