Новый iPhone действительно получит две SIM-карты, но появится он не везде

Компания Apple планирует выпустить 4 смартфона до конца года – это 5,8-дюймовый iPhone 11, 6,5-дюймовый iPhone 11 Plus с OLED-дисплеями, и две модификации 6,1-дюймового iPhone 9: с одним и двумя слотами для SIM-карт.

Об этом сообщает 9to5Mac.

Однако, последняя версия бюджетного iPhone 9 с двумя SIM-картами будет доступна лишь на китайском рынке. По крайней мере об этом утверждают источники издания.

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Причина такого решения проста – в Китае большой спрос на смартфоны с двумя SIM-картами. Именно поэтому, по мнению Apple, в этой стране так плохо продаются смартфоны компании.

Если Apple выпустит бюджетный iPhone 9 с двумя слотами для SIM-карт, это может улучшить положение компании на китайском рынке.

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