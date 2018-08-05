16:43
5 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
30°C 19°C
  • понедельник
    25°C 18°C
  • вторник
    25°C 16°C
  • среда
    26°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Сказки в сказочной России. Бессмертные депутаты
Вєсті Кремля
19:28, 4 августа
Вести.UA. Жир. Сокровища Порошенко. Сказочница Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Новый iPhone действительно получит две SIM-карты, но появится он не везде

36 Читати новину українською
Новый iPhone получит две SIM-карты
Новый iPhone получит две SIM-карты / hyser.com.ua

Компания Apple планирует выпустить 4 смартфона до конца года – это 5,8-дюймовый iPhone 11, 6,5-дюймовый iPhone 11 Plus с OLED-дисплеями, и две модификации 6,1-дюймового iPhone 9: с одним и двумя слотами для SIM-карт.

Об этом сообщает 9to5Mac.

Однако, последняя версия бюджетного iPhone 9 с двумя SIM-картами будет доступна лишь на китайском рынке. По крайней мере об этом утверждают источники издания.

Смотрите также: Как будет выглядеть бюджетный iPhone 9: в сети опубликовали фото

Причина такого решения проста – в Китае большой спрос на смартфоны с двумя SIM-картами. Именно поэтому, по мнению Apple, в этой стране так плохо продаются смартфоны компании.

Если Apple выпустит бюджетный iPhone 9 с двумя слотами для SIM-карт, это может улучшить положение компании на китайском рынке.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Смартфоны Техно Apple iPhone
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук