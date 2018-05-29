Новый iPhone показали на "живых" фото: решение Apple вас удивит

В сети опубликовали "живые" фото нового iPhone. По информации СМИ, на снимках прототипы смартфонов, которые Apple представит уже осенью.

Об этом сообщает TechnoCodex.

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iPhone, фото которого опубликовали, по дизайну напоминает iPhone X, который увидел свет в прошлом году. При этом отмечается, что новинка будет иметь кардинальное отличие от предыдущей версии флагмана – это яркие цветовые решения.



Прототип нового iPhone

Ранее в сети уже ходили слухи о том, что Apple готовит к презентации iPhone в новых цветах, но какими именно они будут – не сообщалось.