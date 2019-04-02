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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Новый президент проиграет парламентские выборы – - эксперт

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      Ни Зеленский, ни Порошенко не будут иметь влияния на коалицию
      Ни Зеленский, ни Порошенко не будут иметь влияния на коалицию / Фото из открытых источников

      Тот, кто выиграет президентские выборы, с высокой вероятностью проиграет парламентские и не будет иметь контроля над Верховной Радой.

      Такое мнение 24 каналу высказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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      Результат партии нового президента на выборах в Верховную Раду будет существенно ниже, чем на президентских выборах. За полгода до парламентских выборов ситуация в стране – отношение к победителям президентской кампании, всем, кто оказался на первых местах, сильно изменится. Будет другая партийная конфигурация. И о нынешних партийных рейтингах можно забыть,
      – считает Владимир Фесенко.

      По словам политолога, начнутся процессы, связанные с объединением и разделением политических сил. Появится ряд новых политических партий. По мнению Фесенко, партии всех фаворитов президентских выборов будут играть заметную роль. В то же время начнется ажиотаж вокруг кандидата Игоря Смешко. Он – сенсация первого тура. Человек с невысокой узнаваемостью получает высокий результат. Рейтинг Смешко позволяет пройти в парламент, и его партия может быть потенциальным участником коалиции.

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      Каковы результаты первого тура президентских выборов? Согласно подсчету Центральной избирательной комиссией 99,34% протоколов лидирует Владимир Зеленский с показателем в 30,22%. У Петра Порошенко – 15,93%, Юлии Тимошенко – 13,40%. Пятерку лидеров замыкают Юрий Бойко и Анатолий Гриценко с показателями 11,68% и 6,91%.

      Второй тур состоятся 21 апреля. Выборы в Верховную Раду должны состояться в октябре 2019 года.

      президентські вибори 2019

       

       

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      Президентские выборы-2019: как и за кого голосовали украинцы заграницей
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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Самопомич Андрей Садовой Анатолий Гриценко
      Источник: 24 канал
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