Новым главой Фонда госимущества стал Рустем Умеров

Рустема Умерова назначили новым главой Фонда госимущества. Соответствующее решение 7 сентября поддержала Верховная Рада.

За назначение Умерова проголосовали 282 нардепа. Ни один из парламентариев не выступил против.

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Парламент назначил главой Фонда государственного имущества нашего коллегу от "Голоса" Рустема Умерова,

– заявил Ярослав Железняк.

Как голосовали фракции

"Слуга народа" – 198 парламентариев "за";

"Европейская Солидарность" – 2;

"Батькивщина" – 1;

"Платформа за жизнь и мир" – 17;

"За майбутнє" – 9;

"Голос" – 13;

"Доверие" – 16;

"Восстановление Украины" – 14;

внефракционные – 12.

Что этому предшествовало

26 июля исполняющая обязанности главы Фонда государственного имущества Ольга Батова заявила, что по собственному желанию уходит с должности с 10 августа 2022 года. На этой позиции она работала с февраля этого года.

6 сентября на заседании фракции "Слуга народа" Умерова представили кандидатом на вакантную должность. Спикер политсилы Юлия Палийчук рассказала, что нардеп присутствовал на этом заседании. Он выступил перед коллегами и представил собственное видение работы на посту главы Фонда.

Кстати, Железняк говорил, что это личное решение Умерова, поэтому о коалиции "слуг" и "Голоса" никто, мол, не говорит.

Коротко о Рустеме Умерове