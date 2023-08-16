Центральная избирательная комиссия признала Тарарина нардепом 16 августа. Перед этим, 9 августа, Верховная Рада лишила депутатского мандата Андрея Холодова.

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Тарарин признан нардепом

ЦИК рассмотрел указанное постановление и признал Николая Тарарина, следующего за очередностью кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 147, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе,

– объяснили в ЦИК.

Центральная избирательная комиссия отметила, что Тарарин стал нардепом после того, как Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Андрея Холодова из-за его личного заявления о сложении депутатских полномочий.

Как Тарарин связан с кварталом

Николай Тарарин в 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9-го созыва от "Слуги народа" под №147. В списке он проходил как беспартийный. Его не избрали.

В момент баллотирования работал адвокатом юридической фирмы "Гелон", основателем и владельцем которой был нардеп от "Слуги народа" Сергей Ионушас. С 2019 года компания оформлена на Анну Ионушас. Фирма "Гелон", работающая в сфере интеллектуальной собственности, представляла в частности интересы студии "Квартал 95" Владимира Зеленского,

– заявил "Движение ЧЕСТНО".

Кроме того, они установили, что Тарарин является бенефициаром юридической компании "Консион", которая также принадлежала Сергею Ионушасу.

Холодова лишили мандата: основное