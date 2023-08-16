Центральная избирательная комиссия признала Тарарина нардепом 16 августа. Перед этим, 9 августа, Верховная Рада лишила депутатского мандата Андрея Холодова.
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Тарарин признан нардепом
ЦИК рассмотрел указанное постановление и признал Николая Тарарина, следующего за очередностью кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 147, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе,
– объяснили в ЦИК.
Центральная избирательная комиссия отметила, что Тарарин стал нардепом после того, как Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Андрея Холодова из-за его личного заявления о сложении депутатских полномочий.
Как Тарарин связан с кварталом
Николай Тарарин в 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9-го созыва от "Слуги народа" под №147. В списке он проходил как беспартийный. Его не избрали.
В момент баллотирования работал адвокатом юридической фирмы "Гелон", основателем и владельцем которой был нардеп от "Слуги народа" Сергей Ионушас. С 2019 года компания оформлена на Анну Ионушас. Фирма "Гелон", работающая в сфере интеллектуальной собственности, представляла в частности интересы студии "Квартал 95" Владимира Зеленского,
– заявил "Движение ЧЕСТНО".
Кроме того, они установили, что Тарарин является бенефициаром юридической компании "Консион", которая также принадлежала Сергею Ионушасу.
Холодова лишили мандата: основное
- Бывший народный депутат Андрей Холодов был лишен депутатского мандата после того, как журналисты обнародовали данные, что политик уже полгода живет за границей.
- В частности, согласно данным расследования, политик уехал из Украины в январе 2023 года и обратно в Украину не возвращался. То есть, он не был в Верховной Раде. Правда, присоединялся к дистанционно заседаниям комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где был заместителем председателя.
- Также журналисты установили, что за время полномасштабного вторжения Холодов уезжал за границу 12 раз. Он живет на Кипре, где имеет семейное имение. Известно, что супруга экс-нардепа стала совладелицей салона красоты LA SALUTE Sport&Beauty в Вене в Австрии.
- Сам Холодов написал в письме депутатам, что во время войны в его семью пришла болезнь, а он пытался быть "достойным членом команды, хорошим отцом и мужем", но не может дальше совмещать депутатские обязанности с лечением жены и ребенка.