Центральна виборча комісія визнала Тараріна нардепом 16 серпня. Перед цим, 9 серпня, Верховна Рада позбавила депутатського мандата Андрія Холодова.

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Тараріна визнали нардепом

ЦВК розглянула вказану постанову та визнала Миколу Тараріна, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 147, обраним народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі,

– пояснили у ЦВК.

Центральна виборча комісія зауважила, що Тарарін став нардепом після того, як Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата України Андрія Холодова через його особисту заяву про складення депутатських повноважень.

Як Тарарін пов'язаний з кварталом

Микола Тарарін у 2019 році балотувався до Верховної Ради 9-го скликання від "Слуги народу" під № 147. У списку він проходив як безпартійний. Його не обрали.

На момент балотування працював адвокатом юридичної фірми "Гелон", засновником і власником якої був нардеп від "Слуги народу" Сергій Іонушас. З 2019 року компанія оформлена на Ганну Іонушас. Фірма "Гелон", що працює у сфері інтелектуальної власності, представляла зокрема інтереси студії "Квартал 95" Володимира Зеленського,

– заявив "Рух ЧЕСНО".

Окрім цього, вони встановили, що Тарарін є бенефіціаром юридичної компанії "Консіон", яка також належала Сергію Іонушас.

Холодова позбавили мандату: основне