Нападение с ножом в финской школе: пострадали трое учеников, подозреваемый - одноклассник

В финском городке Пирккала школьник с ножом напал на одноклассников прямо во время занятий. В результате нападения ранения получили трое учеников, все они госпитализированы, но их жизни ничего не угрожает.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Yle. В финском городке Пирккала, что вблизи Тампере, утром 20 мая произошло вооруженное нападение в школе – трое учеников получили ножевые ранения.

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Что произошло в школе под Тампере

По предварительным данным, нападающим оказался другой ученик этого же учебного заведения.

Инцидент произошел около 10:40 утра. Как сообщают финские СМИ со ссылкой на полицию, ранения получили трое учеников. К счастью, их состояние не критическое – угрозы для жизни нет.

Подозреваемого уже задержали. Он – ученик той же школы. По неофициальной информации, нападающий – парень, а среди пострадавших только девушки.

Некоторые источники сообщают, что перед нападением школьник якобы обнародовал манифест, где объяснил свои действия. Однако официально эта информация пока не подтверждена, подробностей текста также не разглашают.

На месте работают следователи. Учеников после инцидента просили родителей забрать домой лично – сейчас обучение приостановлено, а большинство семей уже покинули территорию школы. Полиция продолжает выяснять обстоятельства нападения и мотивы подростка.