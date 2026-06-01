Спутниковыми снимками последствий поделились в телеграмм-канале Exilenova+.

Актуально 700 километров от линии фронта: Зеленский показал яркие кадры "дальнобойных санкций"

Что известно об атаке на НПС "Балахониха"?

Снимки со спутников фиксируют существенные последствия удара на Балахонихинскую нефтеперекачивающую станцию в Нижегородской области.

Изображения показывают, что в результате атаки серьезные повреждения получили по меньшей мере два здания насосной станции.

Атака на НПС "Балахониха" / Снимки со спутника, распространены на канале Exilenova+

В целом же, это промежуточная нефтеперекачивающая станция, входящая в состав магистрального нефтепровода "Горький – Рязань" и принадлежащая компании "Транснефть – Верхняя Волга".

Кстати, в апреле СБУ нанесла удар по российской нефтеперекачивающей станции "Горький" в Нижегородской области, в результате чего там вспыхнул масштабный пожар площадью около 20 тысяч квадратных метров.

Стоит заметить, что "добрые дроны" едва ли не ежедневно залетают в разные города страны-агрессора и методично уничтожают нефтяную инфраструктуру. Буквально накануне, 31 мая, в Ростовской области беспилотники атаковали нефтебазу – после удара загорелось топливное хранилище.

В Саратове также сообщали о взрывах и атаке дронов. Под удар снова попал Саратовский НПЗ, поражение которого впоследствии подтвердили в Генштабе ВСУ. Там отметили, что завод является одним из крупнейших в Поволжье и обеспечивает, в частности, военную логистику России.