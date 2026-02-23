Дроны СБУ всадили по важнейшему узлу транспортировки российской нефти в Татарстане

Беспилотники СБУ поразили важнейший узел транспортировки российской нефти. Речь идет о нефтеперекачивающей станции "Калейкино" в Татарстане.

"Хлопок" дальнобойные беспилотники СБУ устроили в ночь на 23 февраля. Об этом сообщили источники 24 Канала в СБУ.

Смотрите также "Фламинго" могли побить мировой рекорд, поразив топзавод Путина: какие последствия ждут Россию

Что известно об атаке на Татарстан?

Главная НПС "Калейкино" расположена вблизи г. Альметьевск.

Она принимает нефть из Западной Сибири и Поволжья и смешивает ее перед отправкой на экспорт, а также является ключевым узлом подачи сырья в нефтепровод "Дружба".

Атака на НПС "Калейкино": смотрите видео

Во время атаки прозвучало 6 взрывов, после чего на объекте начался масштабный пожар. На территории станции до сих пор горят резервуары с нефтью.

Обратите внимание! Расстояние от границы Украины до "Калейкино" - более 1200 километров.

Атака на НПС "Калейкино": смотрите видео

"СБУ системно работает над урезанием добычи и транспортировки российской нефти. Наши спецоперации методично уменьшают наполнение российского бюджета нефтедолларами, которые финансируют войну против Украины. Эта работа будет продолжаться и в дальнейшем, чтобы истощить и постепенно обескровить экономику России", - сообщил информированный источник в СБУ.