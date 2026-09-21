Около 07:00 в Башкортостане объявили воздушную тревогу из-за угрозы со стороны беспилотников.

Что известно об ударе по Уфе?

Около 07:23 российские мониторинговые ресурсы сообщали о том, что в Башкортостане якобы обезврежено 10 вражеских целей.

Между тем местные жители жалуются, что получили предупреждение об опасности с опозданием. Мол, чрезвычайный режим действует в республике уже третий час.

Мониторы писали, что БПЛА совершают атаки на промышленную зону Уфы.

Жители города слышали взрывы в северной части города.

В 7 утра по местному времени в аэропорту Уфы ввели ограничения на прием и вылет самолетов.

Позже появились кадры из Уфы. На них можно увидеть облака дыма.

Дроны могли поразить НПЗ в Уфе / Фото из соцсети

Предварительно, был поражен НПЗ "Башнефть".

Напомним, что 5 августа НПЗ "Башнефть-Новойл" уже подвергся удару. Тогда были повреждены комбинированная технологическая установка и установка каталитического риформинга Л-35-11/1000.

Этот НПЗ является одним из крупнейших в России производителей высококачественных смазочных материалов. Его мощность по первичной переработке нефти составляет около 7 миллионов тонн в год.

Накануне Силы обороны Украины провели атаку на Московский нефтеперерабатывающий завод.

По данным Fire Point, из-за этого Россия потеряла еще около 4% мощностей по переработке нефти.

Таким образом, за первые 20 дней сентября в России уже парализовано около 14% мощностей нефтепереработки.

В сентябре украинские силы также наносили удары по другим российским НПЗ. В частности, после атак остановились Сизранский и Саратовский заводы. На Сизранском НПЗ была повреждена основная установка первичной переработки, которая обеспечивает около 71% мощности предприятия.

Также после атаки прекратил переработку нефти Ярославский НПЗ "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез". Там была повреждена установка первичной перегонки, которая обеспечивает около 40 % мощности завода.