Близько 07:00 у Башкортостані оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Що відомо про удар по Уфі?

Близько 07:23 російські моніторингові ресурси писали про те, що у Башкортостані нібито знешкоджено 10 ворожих цілей.

Тим часом місцеві жителі скаржаться, що отримали повідомлення про небезпеку із запізненням. Мовляв, надзвичайний режим діє у республіці вже третю годину.

Монітори писали, що БпЛА атакують промислову зону Уфи.

Мешканці міста чули вибухи у північній частині міста.

О 7-й ранку за місцевим часом в аеропорту Уфи ввели обмеження на прийом і випуск літаків.

Пізніше з'явилися кадри з Уфи. На них можна побачити – хмари диму.

Дрони могли уразити НПЗ в Уфі / Фото з соцмережі

Попередньо, був уражений НПЗ "Башнефть".

Нагадаємо, що 5 серпня НПЗ "Башнефть-Новойл" вже був під ударом. Тоді було пошкоджено комбіновану технологічну установку та установку каталітичного риформінгу Л-35-11/1000.

Цей НПЗ є одним із найбільших у Росії виробників високоякісних мастил. Його потужність з первинної переробки нафти становить близько 7 мільйонів тонн на рік.

Напередодні Сили оборони України атакували Московський нафтопереробний завод.

За даними Fire Point, через це Росія втратила ще близько 4% потужностей з переробки нафти.

У такий спосіб, за перші 20 днів вересня в Росії вже паралізовано близько 14% потужностей нафтопереробки.

У вересні українські сили також завдавали ударів по інших російських НПЗ. Зокрема, після атак зупинилися Сизранський і Саратовський заводи. На Сизранському НПЗ пошкодили основну установку первинної переробки, яка забезпечує близько 71% потужності підприємства.

Також після атаки припинив переробку нафти Ярославський НПЗ "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез". Там було пошкоджено установку первинної перегонки, яка забезпечує близько 40% потужності заводу.