Удари здійснювались в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу агресора. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Що відомо про наслідки атаки?

Збройні сили продовжують методично бити по ключових об'єктах російської інфраструктури. Цього разу під удар потрапили два великі нафтопереробні заводи, а також елементи системи управління ворожими дронами.

У Генштабі розповіли, що п'ятого серпня під ударом опинився нафтопереробний завод "Башнефть-Новойл", який розташований у місті Уфа Республіки Башкортостан. На території цього підприємства зафіксоване ураження, що призвело до масштабної пожежі.

За попередньою інформацією, палає комбінована технологічна установка, а також виведена з ладу установка каталітичного риформінгу Л-35-11/1000. Наразі точні масштаби завданих збитків російській нафтопереробній галузі уточнюються.

Вночі шостого серпня був атакований нафтопереробний завод "Славнефть-Янос" у місті Ярославль. На території підприємства були зафіксовані три осередки пожежі. Ступінь руйнувань встановлюється фахівцями.

Представники командування наголосили, що Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Росії.