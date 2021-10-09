Нравственная личность, – Арахамия о скандальной Третьяковой

Давид Арахамия отреагировал на слова своей коллеги Галины Третьяковой о смерти нардепа Антона Полякова. Глава фракции "Слуга народа" считает, что политик действительно является нравственной личностью.

Арахамия сказал, что коллеги из фракции не будут настаивать, чтобы Третьякова покинула пост главы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики.

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Сам Арахамия тоже считает, что Третьякову не стоит увольнять только за то, что она "что-то сказала". По словам политика, глава комитета – это менеджерская должность. Поэтому "ломать через колено эту ситуацию" не будут.

Арахамия назвал Третьякову нравственной личностью

Глава фракции рассказал, что после скандала еще не общался дополнительно с Третьяковой.

Честно говоря, она нравственная личность. Я не понимаю, может, там был кризис большой за последние несколько дней – очень напряженно все работали. Может, с этим связано,

– сказал Арахамия.

Заявление Третьяковой

Нардеп Третьякова прокомментировала смерть коллеги из депутатской группы "За майбутнє" Антона Полякова в чате партии. Она заявила, что теперь стало "одним врагом меньше".

Слова политика вызвали скандал. Члены депутатской группы "За майбутнє" требовали от "слуг" извинений. Однако Третьякова заявила, что у нее есть право на свободу слова.

Верховная Рада отстранила скандальную нардепа от 5 пленарных заседаний.