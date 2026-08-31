"Это наш амбициозный план": в подразделении NC 13 рассказали, как НРК спасают военных на фронте

Наземные роботизированные комплексы оказывают существенную помощь на поле боя. У военных есть амбициозные планы переложить всю самую сложную работу с пехоты на НРК. Все находится в процессе реализации.

Об этом 24 Каналу рассказали командир роты ударных НРК NC 13 "Франк" и оператор ударных НРК NC 13 "Удав". По словам военных, наземные роботизированные комплексы действительно помогают сохранять жизни личного состава. Если речь идет о доставке ресурсов на позиции, то обычно для этого требовалось 2–3 человека. Сейчас это можно сделать с помощью НРК.

Как НРК помогают на фронте?

Как подчеркнули военные, самое важное – то, что с помощью НРК реально эвакуировать раненых. Уже неоднократно были случаи, когда наземные роботизированные комплексы буквально вытаскивали бойцов в сверхсложных условиях.

Конечно, пока рано говорить о деоккупации территорий с помощью НРК и FPV-дронов. Но это амбициозная цель, к которой постепенно движутся Силы обороны Украины.

Это большая цель, к которой мы стремимся. Однако у нас есть более реальные задачи. Например, до конца года мы планируем заменить 30% бойцов на НРК; мы успешно движемся к этой цифре. Конечно, бывают случаи, когда без человека не обойтись. Но наш приоритет – облегчить жизнь пехотинцу и сохранить его. Было бы хорошо, если бы самой тяжелой работой занимались не люди, а роботы. А это – штурмы,

– отметил военный "Франк".

Как украинские военные применяют НРК на поле боя: смотрите видео 24 Канала