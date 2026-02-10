Понял цену решения: на Запорожье погиб "Нуб" – воин легиона "Свобода России"
- В Запорожье погиб воин легиона "Свобода России" с позывным "Нуб" во время выполнения боевого задания.
- "Нуба" вспоминают ответственным, надежным и с умением поддерживать собратьев в сложных условиях.
Защищая Украину, на фронте погиб военный легиона "Свобода России". Воин с позывным "Нуб" погиб во время выполнения боевого задания в Запорожской области
Печальную весть 10 февраля сообщили в легионе "Свобода России"
Что известно о погибшем "Нубе"?
Как рассказали в Легионе, "Нуб" начинал службу с пехоты. Также воин участвовал в развитии направления НРК, где учитывал практическую пользу и безопасность собратьев в боевых условиях.
Погиб "Нуб" на Запорожском направлении, когда выполнял боевую задачу.
Он сделал свой выбор осознанно, не принял ложь и невозможность оставаться в стороне. Понимал цену этого решения и нес за него ответственность,
– говорится в сообщении.
Побратимы вспоминают павшего военного, как спокойного собранного, надежного и ответственного. Его уважали за конкретные действия, которые он умел доводить до конца. Также вспоминают "Нуба", как того, кто мог метко пошутить даже в самые тяжелые моменты.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким павшего. Вечная память защитнику!
Кого недавно потеряла Украина?
Старший солдат Петр Гончар погиб в Харьковской области. Он проходил службу водителем-заправщиком в рядах ВСУ. Простились с военным в Черновицкой области, откуда он родом.
Также на фронте погиб 40-летний артиллерист Артем Заяц. Он служил на Ореховском направлении. У защитника остались жена и двое детей.
К сожалению, известно и о гибели экипажа вертолета Ми-24 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон". Произошло это во время выполнения боевого задания.