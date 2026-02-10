Понял цену решения: на Запорожье погиб "Нуб" – воин легиона "Свобода России"

Защищая Украину, на фронте погиб военный легиона "Свобода России". Воин с позывным "Нуб" погиб во время выполнения боевого задания в Запорожской области

Печальную весть 10 февраля сообщили в легионе "Свобода России"

Что известно о погибшем "Нубе"?

Как рассказали в Легионе, "Нуб" начинал службу с пехоты. Также воин участвовал в развитии направления НРК, где учитывал практическую пользу и безопасность собратьев в боевых условиях.

Погиб "Нуб" на Запорожском направлении, когда выполнял боевую задачу.

Он сделал свой выбор осознанно, не принял ложь и невозможность оставаться в стороне. Понимал цену этого решения и нес за него ответственность,

– говорится в сообщении.

Побратимы вспоминают павшего военного, как спокойного собранного, надежного и ответственного. Его уважали за конкретные действия, которые он умел доводить до конца. Также вспоминают "Нуба", как того, кто мог метко пошутить даже в самые тяжелые моменты.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким павшего. Вечная память защитнику!

